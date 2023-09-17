Це змішана атака, подібний розвиток подій ми передбачали, – ОК "Південь"
Зранку 17 вересня російські окупанти вкотре атакували Україну. Ворог використовує змішану атаку – і дронами, і ракетами.
Також помітна активність стратегічної авіації. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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Росія використовує змішану атаку
За словами Гуменюк, відбувається змішана атака. Використовуються і дрони, і ракети. Також очевидна активність стратегічної авіації.Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Ми передбачили подібний розвиток подій. Окупанти готуються до таких атак певний період часу. Він настає напередодні значущих подій,
– зазначила вона.
Як каже Гуменюк, складні маневри ракет – це одна з тактик ворога, щоб виснажити нашу ППО та посилити терор на населення.
"Вже є ефективні результати, але загальні підсумки підіб’ємо пізніше", – додала вона.
Речниця ОК "Південь" зауважила, що подібні атаки ми вже переживали. Загарбники можуть використовувати повітряні способи атаки. Це стосується БПЛА і ракет.
Але протягом атаки може бути залучено виведення на курс ракетоносія морського базування і можуть залучити й такі ракети. Також спостерігаємо маневри ракети. Ворог продовжує шукати максимально ефективну для себе тактику. Наша бойова робота триває,
– підкреслила Гуменюк.
Попередні масовані атаки ворога
- Нагадаємо, що вночі 15 вересня ворог атакував Україну ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – Росія). Усього було зафіксовано пуски 17 ударних БпЛА, які по різних маршрутах рухались у напрямку Хмельниччини.
- Усі 17 "Шахедів" було знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування. Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони.
- А в ніч на 14 вересня з 21:00 по 02:30 російські окупанти атакували Україну кількома групами ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" із трьох напрямків: мис Чауда – Крим; Єйськ, Курськ – Росія. Усього було зафіксовано пуски 22 "Шахедів" у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей. За результатами бойової роботи цієї ночі протиповітряною обороною знищено 17 із 22 ворожих ударних БпЛА "Shahed-136/131".