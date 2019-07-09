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      Це було неминуче, – експерт про зниження рейтингу партії Зеленського

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      Чому падають рейтинги партії "Слуга народу"?
      Чому падають рейтинги партії "Слуга народу"? / Фото з відкритих джерел

      Президентська партія "Слуга народу" виключила зі свого виборчого списку 7 кандидатів у народні депутати. Двоє з них покинули ряди політсили за власним бажанням.

      Таке рішення прийняла партія на своєму передвиборчому з'їзді, що проходив у закритому режимі.

      Керівниця прес-офісу політсили Євгенія Кравчук пояснила, що підставами для "чистки" зі списку стали результати постпраймеріз, а саме надана громадянами через партійний сайт інформація.

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      Політолог Володимир Фесенко переконаний, що у партії "Слуга народу" справді є проблеми з деякими фігурами в партійній команді. Власне, це й призвело до зниження рейтингів партії.

      Зараз рейтинг партії "Слуга народу" дещо просідає, але це об'єктивний процес, який був неминучим, – каже Фесенко. – І в "слуг" проблеми, думаю, не так зі списком, скільки з деякими кандидатами-мажоритарниками, які трошки прискорили процес зниження рейтингу пропрезидентської політичної сили. Але ще раз підкреслю: це було неминуче.

      Також експерт зазначає, що праймеріз та постпраймеріз – це різні поняття, останнє є нововведенням політсили президента.

      Постапраймеріз став певною альтернативою праймеріз, – уточнює експерт. – Вони дійсно хотіли зробити праймеріз, але у них просто не було часу, тому вони й заявили, що список затвердять, але будуть його ретельно "чистити". Право виключати зі списку кандидатів у партії є до 10 липня. Ось вони і вирішили цим скористатися сподіваючись трохи поліпшити свої рейтингові позиції.

      Подробиці постпраймеріз у партії "Слуга народу" читайте в статті Наталії Ромашової "Очищення чи піархід: кого виключили зі списку партії Зеленського і що це означає".

      Перша п'ятірка партії Слуга народу

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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Парламентські вибори 2019
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