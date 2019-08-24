Це був виклик, і ми його прийняли, – Бадоєв про організацію Ходи гідності

У Києві пройшла головна подія 28-річниці Дня Незалежності України - Хода гідності. Режисер Алан Бадоєв зауважив, що орагнізація дійства стала справжнім викликом для нього та його команди.

Бадоєв наголосив, що для нього було честю організовувати урочисту частину святкування Дня Незалежності та подякував за таку можливість президенту Володимиру Зеленському.

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За його режисера, завдання, яке поставив перед ним глава держави, повністю співпадало з його уявленнями про те, як повинне виглядати святкування 24 серпня.

Це був виклик для всієї моєї команди, і ми його прийняли. Я опинився серед прекрасних і красивих людей, які створюють своєю працею і талантом майбутнє нашої країни. Люди – наша головна сила, гордість і надія! А єдність – це ключ до миру та добробуту для всіх громадян нашої великої, талановитої, красивої і багатої країни!

– наголосив Балоєв.

Бадоєв також додав, що на цьогорічному святкуванні вперше в історії гімн України звучав більш ніж 7 хвилин у виконанні понад 600 голосів.

Святкування Дня Незалежності у Києві / фото Офісу Президента

До слова, в організації Ходи гідності йому допомагала хореограф Олена Коляденко.

Як пройшла Хода гідності в Україні?Україна відзначає День Незалежності за новим осучасненим сценарієм. У Києві 24 серпня пройшла Хода гідності та триває Марш захисників. Участь у першому взяло керівництво держави та видатні українці.



Хода гідності складалася з трьох частин, гасло яких звучало: "Ми – Різні, але Ми – Єдині".



Урочистості розпочалися біля пам'ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, де вшанували хвилиною мовчання героїв, які віддали життя за незалежність країни.



Після цього пролунали сто ударів дзвона, які символізуватимуть сто ударів серця кожного з полеглих героїв Небесної Сотні.



Згодом на Майдані Незалежності пролунав національний гімн України та виступив з промовою президент Володимир Зеленський.