15:06
24 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Захарова "мітить" на крісло Кадирова. Коли помре Путін
      Вєсті Кремля
      21:17, 23 серпня
      Вєсті.UA: Портнов змушує Порошенка займатися спортом. Українці про незалежність
      Вєсті.UA
      18:51, 23 серпня
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7

      Це був виклик, і ми його прийняли, – Бадоєв про організацію Ходи гідності

      51
      Бадоєв прокоментував Ходу гідності
      Бадоєв прокоментував Ходу гідності / Фото з Facebook Алана Бадоєва

      У Києві пройшла головна подія 28-річниці Дня Незалежності України - Хода гідності. Режисер Алан Бадоєв зауважив, що орагнізація дійства стала справжнім викликом для нього та його команди.

      Бадоєв наголосив, що для нього було честю організовувати урочисту частину святкування Дня Незалежності та подякував за таку можливість президенту Володимиру Зеленському.

      Важливо: Як проходить День Незалежності в Україні: фото, відео

      За його режисера, завдання, яке поставив перед ним глава держави, повністю співпадало з його уявленнями про те, як повинне виглядати святкування 24 серпня.

      Це був виклик для всієї моєї команди, і ми його прийняли. Я опинився серед прекрасних і красивих людей, які створюють своєю працею і талантом майбутнє нашої країни. Люди – наша головна сила, гордість і надія! А єдність – це ключ до миру та добробуту для всіх громадян нашої великої, талановитої, красивої і багатої країни!
      – наголосив Балоєв.

      Бадоєв також додав, що на цьогорічному святкуванні вперше в історії гімн України звучав більш ніж 7 хвилин у виконанні понад 600 голосів.

      Святкування Дня Незалежності у Києві / фото Офісу Президента

      До слова, в організації Ходи гідності йому допомагала хореограф Олена Коляденко.

       

      Як пройшла Хода гідності в Україні?Україна відзначає День Незалежності за новим осучасненим сценарієм. У Києві 24 серпня пройшла Хода гідності та триває Марш захисників. Участь у першому взяло керівництво держави та видатні українці.

      Хода гідності складалася з трьох частин, гасло яких звучало: "Ми – Різні, але Ми – Єдині".

      Урочистості розпочалися біля пам'ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, де вшанували хвилиною мовчання героїв, які віддали життя за незалежність країни.

      Після цього пролунали сто ударів дзвона, які символізуватимуть сто ударів серця кожного з полеглих героїв Небесної Сотні.

      Згодом на Майдані Незалежності пролунав національний гімн України та виступив з промовою президент Володимир Зеленський.

      blog_ava
      Чи треба платити податок на нерухомість за недобудований будинок: пояснення юриста
      сьогодні
      3949
      Теги: LifeStyle Новини України Володимир Зеленський Новини Києва Новини LifeStyle День Незалежності Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      День Незалежності у мережі: українці публікують яскраві фото
      сьогодні , 13:10 День Незалежності у мережі: українці публікують яскраві фото
      330
      Як називати жителів різних міст України: від Горішніх Плавнів до Кривого Рогу
      сьогодні , 12:00 Як називати жителів різних міст України: від Горішніх Плавнів до Кривого Рогу
      Говори українською! 675
      Саміт G7 стартує у Біарріці: гості та теми обговорень
      сьогодні , 11:24 Саміт G7 стартує у Біарріці: гості та теми обговорень
      491
      Досягнення українських спортсменів за часів Незалежності: Тест
      сьогодні , 10:30 Досягнення українських спортсменів за часів Незалежності: Тест
      304
      Зеленський у День Незалежності нагородив українських військових, медиків, освітян і спортсменів
      сьогодні , 10:24 Зеленський у День Незалежності нагородив українських військових, медиків, освітян і спортсменів
      754
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук