Це дуже мило, – Трамп відреагував на допомогу Росії для боротьби з COVID-19

США отримали допомогу від різних країн для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19, включно з допомогою з Китаю та Росії.

Про це Трамп розповів журналістам у Білому домі, повідомляє CNN.

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За його словами, Росія надала США великий літак допомоги.

Китай надіслав нам дещо, і це надзвичайно. Росія надіслала нам дуже-дуже великий літак з речима, медичним обладнанняя, і це було дуже мило,

– сказав Трамп.

Також він додав, що США отримали допомогу і від інших країн, чим він був "дуже і дуже здивований".

Яка ситуація з коронавірусом в США

Станом на 31 березня у Сполучених штатах зафіксували майже 165 тисяч випадків захворювання на коронавірус.

на коронавірус. Від COVID-19 померли понад 3 тисячі людей.

людей. Одужати вдалося 5,5 тисячі людей.

людей. Кількість постраждалих у Нью-Йорку може бути вища, ніж в епіцентрах недуги в Італії та Китаї.

може бути вища, ніж в епіцентрах недуги в Італії та Китаї. Наразі США – перша країна за кількістю хворих на COVID-19 у світі. За словами Трампа, це пов'язано з тим, що вони проводять дуже багато тестувань, що і дозволяє сформувати таку цифру.

З 13 березня Штати тимчасово зупинили на місяць транспортне сполученн я з Європою , Великою Британією, Ірландією та Канадою та оголосили надзвичайний стан .

, Великою Британією, Ірландією та Канадою та оголосили . Уряд США роздасть кожній родині по 3 тисячі доларів через коронавірус.

У Сполучених Штатах також проводять клінічні випробування вакцини проти коронавірусу.



Прості правила, як уберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу