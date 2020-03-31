Це дуже мило, – Трамп відреагував на допомогу Росії для боротьби з COVID-19
США отримали допомогу від різних країн для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19, включно з допомогою з Китаю та Росії.
Про це Трамп розповів журналістам у Білому домі, повідомляє CNN.
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За його словами, Росія надала США великий літак допомоги.
Китай надіслав нам дещо, і це надзвичайно. Росія надіслала нам дуже-дуже великий літак з речима, медичним обладнанняя, і це було дуже мило,
– сказав Трамп.
Також він додав, що США отримали допомогу і від інших країн, чим він був "дуже і дуже здивований".
Яка ситуація з коронавірусом в США
- Станом на 31 березня у Сполучених штатах зафіксували майже 165 тисяч випадків захворювання на коронавірус.
- Від COVID-19 померли понад 3 тисячі людей.
- Одужати вдалося 5,5 тисячі людей.
- Кількість постраждалих у Нью-Йорку може бути вища, ніж в епіцентрах недуги в Італії та Китаї.
- Наразі США – перша країна за кількістю хворих на COVID-19 у світі. За словами Трампа, це пов'язано з тим, що вони проводять дуже багато тестувань, що і дозволяє сформувати таку цифру.
- З 13 березня Штати тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою, Великою Британією, Ірландією та Канадою та оголосили надзвичайний стан.
- Уряд США роздасть кожній родині по 3 тисячі доларів через коронавірус.
- У Сполучених Штатах також проводять клінічні випробування вакцини проти коронавірусу.
Прості правила, як уберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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