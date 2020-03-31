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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Це дуже мило, – Трамп відреагував на допомогу Росії для боротьби з COVID-19

      -
      Володимир Путін і Дональд Трамп / Getty Images

      США отримали допомогу від різних країн для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19, включно з допомогою з Китаю та Росії.

      Про це Трамп розповів журналістам у Білому домі, повідомляє CNN.

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      За його словами, Росія надала США великий літак допомоги.

      Китай надіслав нам дещо, і це надзвичайно. Росія надіслала нам дуже-дуже великий літак з речима, медичним обладнанняя, і це було дуже мило,
      – сказав Трамп.

      Також він додав, що США отримали допомогу і від інших країн, чим він був "дуже і дуже здивований".

      Яка ситуація з коронавірусом в США

      • Станом на 31 березня у Сполучених штатах зафіксували майже 165 тисяч випадків захворювання на коронавірус.
      • Від COVID-19 померли понад 3 тисячі людей.
      • Одужати вдалося 5,5 тисячі людей.
      • Кількість постраждалих у Нью-Йорку може бути вища, ніж в епіцентрах недуги в Італії та Китаї.
      • Наразі США – перша країна за кількістю хворих на COVID-19 у світі.  За словами Трампа, це пов'язано з тим, що вони проводять дуже багато тестувань, що і дозволяє сформувати таку цифру.
      • З 13 березня Штати тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою, Великою Британією, Ірландією та Канадою та оголосили надзвичайний стан.
      • Уряд США роздасть кожній родині по 3 тисячі доларів через коронавірус.
      • У Сполучених Штатах також проводять клінічні випробування вакцини проти коронавірусу.

      коронавірус, як уберегтися
      Прості правила, як уберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Дональд Трамп Китай Коронавірус COVID-19 Новини Росії Новини США Новини політики
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