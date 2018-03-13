Це позиція, як міністра та громадянина – я за бойкот, – Жданов про Кубок світу у Росії

Міністр молоді і спорту Ігор Жданов закликав Федерацію біатлону України бойкотувати етап Кубка світу у Росії. Адже США, Канада та Чехія вже долучилися до бойкоту.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Федерації біатлону США, Канади та Чехії заявили про бойкот етапу Кубка світу у Росії, Тюмені. Переконаний, що і наша біатлонна спільнота повинна стати учасником цієї акції", – написав Жданов.

І додав: "Це позиція, як міністра та громадянина - я за бойкот... Думаю, що Федерація біатлону України прислухається до позиції міністра".

Він також повідомив, що Мінмолодьспорту звертається до всіх міжнародних федерацій з проханням не призначати міжнародних спортивних змагань на території "держави-агресора та злісного порушника Всесвітнього антидопінгового кодексу".

Нагадаємо, президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак заявив, що українська збірна з біатлону збирається виступити на етапі Кубка світу, що пройде в російській Тюмені наприкінці березня.