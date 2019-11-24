Це справжня війна, – Нефьодов про контрабанду, Андрія Богдана та "тіньового прем'єра"

Останні тижні Державна митна служба і її новий очільник Максим Нефьодов є в епіцентрі усіх можливих скандалів. А тому журналісти 24 каналу вирішили запитали, що ж відбувається насправді. Про контрабанду, митну реформу та співпрацю з Офісом Президента – читайте у великому інтерв'ю з Максимом Нефьодовим.

"Я несу відповідальність за свої призначення"

Усі катавасії на митниці – це ознака того, що система опирається реформі чи все-таки, що реформу завалюють?

Я вважаю, що чим далі ми рухаємося шляхом реформи і чим більше наші опоненти пересвідчуються, що ця реформа справжня, а не звичні розмови, що все буде по-новому і ми справді хочемо робити це серйозно – звільняємо сотні корумпованих митників, хочемо легалізувати і підвищити зарплати митникам та позбавити їх гачків, на яких вони сидять десятки років, то зрозуміло, що ми стикаємося з все більшим опором.

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Доходить вже до трагікомічних випадків, коли я викликаю людину на співбесіду в Києві і одразу за 3 – 4 години про цього достатньо анонімного керівника митного посту, наприклад, починає з’являтися 5 – 6 повідомлень, що він страшний корупціонер – 20 років тому з кимось був залучений у переправленні героїну.

Потім викликаю іншого, і на наступний день про нього починають писати, що все погано, призначати його не можна тощо. Я ставлюся до цього по-філософськи, адже на кону стоять, як мінімум, десятки мільярдів гривень, які ми відбираємо у корупціонерів і контрабандистів та маємо направити у державний бюджет. Зрозуміло, що просто так, без опору та чорного піару, без позовів та погроз, вони їх не віддадуть.

Цей злив інформації відбувається просто у середині, в Києві?

Я переконаний, що він відбувається і тут, і в надрах Державної фіскальної служби. Тому що вже й тут щонайменше десятки людей розуміють, що у нову Держмитслужбу не потраплять. Тобто вони, як мінімум, саботують і як максимум, намагатимуться комусь довести свою лояльність на зовні і якось зберегтися тут.



Інтерв'ю з Максимом Нефьодовим

Цим призначенням дуже велику увагу приділяють народні депутати. Нещодавно відбулося відповідне засідання, де вас засіяли питаннями про призначення. Ви пов’язуєте народних обранців і чорний піар проти реформи митниці?

Я думаю, що в нардепів є право цікавитися моїми рішеннями як держслужбовця, які імплементують ту політику, за яку вони голосують. А втім, в мене на все це досить проста відповідь – якщо я очільник Держмитслужби, то відповідно я несу відповідальність за ті призначення, які я роблю.

Я звичайно відкритий до обговорення цих кандидатур, в мене немає якогось рентгену, яким я зможу на першій зустрічі відрізнити чесну людину від корупціонера або того, хто може стати корупціонером в майбутньому. Тому я вітаю будь-яку інформацію, яку нам передають і прошу нардепів одразу направляти її для перевірки в правоохоронні органи. Якщо вона підтвердиться, то звичайно, я буду на неї реагувати і цих людей, як мінімум, звільняти, переводити, а правоохоронці, сподіваюся, виконають свою роботу.

А втім, йти на поводу у якихось повідомлень в пресі, типу "от кажуть, що ця людина три роки тому була погана", чи "а інша людина була гарна" – я не можу довіряти словам ні в першому, ні в другому випадку. Тому якщо є конкретні докази, то, будь ласка, надавайте їх мені і одразу надавайте копію в правоохоронні органи.

А як ви тоді вимірюєте репутацію тих людей, яких наймаєте. Репутація взагалі має для вас значення? Якщо щось говорять давно, до того моменту, як ви викликали людину в свій кабінет, то для вас це є ознакою того, що її краще не запрошувати на співбесіду?

Власне кажучи, я користуюся тієї ж логікою, як і будь-яка людина, яка наймає працівників на роботу – звичайно, я намагаюся перевіряти репутацію людини, на держслужбі ще є можливість перевіряти декларації та звертатися до правоохоронних органів. По всім призначенням виконуючих обов’язків ми розіслали листи в НАЗК, ДБР та інші органи, аби вони надали нам реальну інформацію про те, чи замішані ці люди в якихось інкримінуючих чи проблемних історіях.

Тому якщо є реальний фактаж, а не слова про те, що людина колись зробила щось погане, то одразу хочеться поставити на таких людях якийсь "мінус олівцем" і сказати, що вони точно не мають потрапити до нової митниці.

Що для вас означає, коли нардеп України Ігор Палиця, якого повсякчас звинувачують у "кришуванні" контрабанди, зокрема й бурштину, говорить про ваше рішення призначити керівником Волинської митниці Олександра Шавлака, якого він теж підозрює у "кришуванні" контрабанди на митниці?

Можу повторити ще раз – я не можу реагувати на голослівні обвинувачення, я запропонував би пану Ігорю, якщо є реальний фактаж, надати його мені і правоохоронним органам.

Хто такий Ігор Палиця? Український політик та юрист. У 2006 році потрапив до Верховної Ради під 6 номером за списком "Селянської партії України". У 2012 році його повторно обрали нардепом по мажоритарному округу як самовисуванця. На позачергових парламентських виборах 2019 року переміг у мажоритарному окрузі у Волинській області. Нині в кулуарах парламенту Палицю називають довіреною особою Ігоря Коломойського.

Я не хочу захищати чи виправдовувати будь-кого із митників у цій структурі і будь-хто не може бути вище підозр, зокрема, і я. Але давайте говорити фактами, а не просто звинуваченнями.



Ігор Палиця

Якщо казати про показники роботи Волинської митниці за останній місяць, то вони достатньо позитивні. За жовтень на Волині затримано більше ніж на 30 мільйонів гривень товарів, які незаконно переміщувалися, та затримано 11 машин, які обладнані тайниками. Митниця збирає більше, ніж минулого року, тому в принципі, тренд достатньо позитивний. Але ще раз кажу – недоторканних немає, якщо у пана Ігоря чи в будь-якого іншого депутата, бізнесмена чи журналіста є інформація по будь-кому з моїх підлеглих, то, будь ласка, надавайте, бо це важливо.



Олександр Шавлак

"Я не прийшов догоджати політичним партіям"

Чи викликаєте ви митника до свого кабінету, аби сказати на кшталт "от якщо працюєш нормально, відмовляєшся від корупційних схем, то я закриваю очі на твоє майно і ми співпрацюємо. Але якщо я бачу, що ти продовжуєш займатися корупційними схемами, то ми прощаємося"?

Розмови відбуваються взагалі на тему принципів роботи. Я кожному керівнику доношу одну і ту ж саму історію про те, що, насамперед, я реально прийшов робити зміни, я не прийшов робити кар’єру чи догоджати якимось політичним партіям чи спонсорам.

Це означає, що я сам несу відповідальність за свої призначення, а тому буду достатньо жорстоким до будь-яких порушень чи компромісів із совістю.

Я кажу про те, що готовий дивитися в майбутнє, але тепер ми працюємо тільки по закону і у такий спосіб, аби "білий" бізнес працював і митниця для нього була непомітною, а "чорний" бізнес не працював взагалі. В нас не може бути інших варіантів. Не буває такого, що є "жовта картка", в нас буває лише "червона картка". Якщо є якийсь зальот, то вас 100% тут не буде і ці матеріали підуть в правоохоронні органи. Такого при мені не буде.

Ми поспілкувалися з митником, що працює на Одещині, та поставили йому запитання – які схеми працюють і хто покриває найбільші потоки на митниці в Одесі. Відповідь була така: "Вадим Альперін та Орест Фірманюк клали на всіх. Орест кричить, що він з новою владою і зараз працює нібито у "білу". Він реально під ковпаком і тому намагається здаватися супер пухнастим, але це до місяця. Альперін працює більш-менш рівно. Орест його сприймає як конкурента". Які у вас з ним стосунки?

Стосунків у мене з ними немає. Будь-яка людина, не залежно від її прізвища, яка не хоче працювати у білу, звичайно, є моїм ворогом і завжди буде. Щодо прізвищ, якщо хтось хоче працювати чесно і оформлюється легально, показує правильні ціни і не намагається маніпулювати з якимись пересортами і вагою, то ми працюємо законно.

Хто такі Альперін та Фірманюк? Вадим Альперін відомий як "король Одеської контрабанди". Йому приписували фактичний контроль за Одеською митницею, а статки оцінюють у мільярд доларів.



Орест Фірманюк – бізнесмен, якого вважають організатором митних схем та один з ключових гравців на ринку контрабанди товарів господарської групи і тканин.

Чи ці люди пручаються і роблять спротив? Звичайно. Чи митники в Одесі і загалом хочуть працювати законно? Звичайно, ні. Кожен митник хоче працювати в Одеському торговому порті, що є найвигіднішим місцем, яке дає доступ до величезних фінансових ресурсів. Цю ситуацію ми ламаємо, система пручається. Наприклад, нещодавно одному з митників спалили машину, були підозри, що намагалися пошкодити сканер, на щастя з ним все добре. Але це справжня війна.



Вадим Альперін та Орест Фірманюк

І не існує кнопки, яка зможе припинити контрабанду. Ми маємо співпрацювати з правоохоронцями, робити кадрову реформу, інвестувати у безпеки, інфраструктуру, обмінюватися інформацією з іноземними колегами аби перевіряти вартість і номенклатуру вантажів, які везуть. І лише комбінація цих багатьох факторів допомагає нормалізувати ситуацію.

Що означають слова "Орест Фірманюк під ковпаком"?

Я не знаю, що означає "під ковпаком". У мене немає ніякого специфічного ставлення до будь-якої компанії чи особистості. Питання не у тому, що у мене є якісь "білі" списки гарних компаній і "чорні" – поганих. Якщо люди працюють законно, то вони їдуть. До мене приходять люди і кажуть, що це компанія такого-то. Я кажу, навіщо ви мені це розповідаєте?. Для мене це не має жодного значення, якщо ми будуємо рівні правила гри, то ми робимо це для всіх, незалежно від прізвищ, партій, регіонів тощо.

Але ви називали Альперіна та Фірманюка контрабандистами...

Я можу назвати і десятки інших людей, яких преса та правоохоронці пов’язують із незаконним переміщенням товарів. І ці люди, ймовірно, справді причетні до великих схем в Одесі та інших регіонах. В інших місцях контрабандою займаються інші люди по інших схемах. Наприклад, у Львові я жартома кажу, що кордон – це мережа ФОПів, де замість одного корупційного центру є величезна кількість малих, середніх людей, що організовують незаконний перетин кордону та гарантують провести майже будь-що за якусь таксу. Ми затримуємо таких людей і намагаємось, аби цих затримань було якомога більше.

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Окремо треба розглядати порушення у поштовій контрабанді. Цим займаються декілька поштових операторів, яких правоохоронці підозрюють у покриванні схем, бо їх методи роботи, м’яко кажучи, викликають якийсь подив. Є величезні оператори, що взагалі нікому не відомі, не мають жодного відділення в Україні, але, втім, вони завозять сюди такі обсяги товару, які за розмірами дорівнюють завезенням Укрпошти.

"Є навіть онлайн-супермаркети з контрабандою"

Я так розумію, що мається на увазі схема, коли, наприклад, український замовник купує у Туреччині товар, вказує номер складу, куди компанія-виробник має завести товар, вони складаються у контейнер, привозять їх поштовою посилкою в Україну, розмитнюються за 3 – 7%?

Насправді воно працює навіть цинічніше. Я колись контактував з менеджерами у фейсбуці щодо оголошень, які можна знайти. Є цілі онлайн-супермаркети з контрабандою, коли ви можете замовити якісь речі. І там навіть можна галочками відмічати, наприклад, плюс 50 центів – вам замінять фейковий інвойс (накладна, – 24 канал), за такі-то кошти вам направлять на вигадане прізвище, а якщо ви трохи доплатите, то її надсилають на реальне прізвище людини, а ще за додаткову плату – буде людина, яка підніме слухавку і скаже, що це вона замовляла цей товар. У результаті комерційні партії товару дробляться і відправляються окремим пакунком з заниженим інвойсом. Після цього вона їде на ринок чи продається в інтернет-магазині переважно за готівку, без будь-яких документів чи чеків.

Тому наші головні три пріоритети на наступний рік:

південний кордон і контейнери;

західний кордон і машини, бусики;

поштова контрабанда.

Бо ці три схеми взаємоперетинаються і, умовно кажучи, вводиш якісь додаткові заходи контролю в Одесі, то бачимо, що доходи бюджету починають зростати і компанії, що багато возили, припиняють це робити.



Максим Нефьодов

А з іншого боку бачимо зростання аналогічних обсягів на західному кордоні. Тому ці три схеми треба розглядати у комплексі. Не можна закривати щось одне і казати, що стало все класно. Не стало. Воно просто перерозподілилося. Тому моє велике завдання – не перерозподіляти потоки від одного контрабандиста до іншого, а стиснути всю систему з усіх боків, аби можливостей для перевезення нелегальних товарів ставало все менше.

"Боротьба з контрабандою – це справжня війна"

Скажіть, чи розподіляються зараз потоки між самими митними пунктами. Тобто, умовно кажучи, менше розмитнюється в Житомирській області, а більше у Волинській?

До речі, так. І для мене це досить яскравий показник того, що десь все-таки відбувається більш-менш реальна боротьба з контрабандою, а хтось тільки симулює цю боротьбу. Ми якраз дуже зосереджені зараз на внутрішній аналітиці перерозподілу таких потоків.

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Тому що, коли я бачу, що раптово якісь товари починають приходити в інше місце, наприклад, в Одесу і там вони накопичувалися, але не пред’являлися до митного оформлення, а потім раптово поїхали на Київ чи Дніпро, то для мене це дуже підозріло. А тому ми ставимо такі контейнери на особливий контроль. Я наприклад, тільки вчора розмовляв про подібну історію з розмитненням автомобілів. Раптово машини контейнерами почали їхати з Одеси на північ. Чому? Ну, це достатньо нелогічно. У мене є підозра, їм здається, що вони знайшли десь дірку, де пропонують ліберальніші умови оформлення.

Системно це треба перекрити – для цього ми і хочемо перейти на єдину юридичну особу. Тому що зараз, коли у мене 26 окремих регіональних князівств і кожне з них частково поставлене в умови конкурування за виконання плану. Для цього намагається перетягнути на себе якійсь вантажі, а частково кожен, зрозуміло, намагається знайти дірочку. Треба слідкувати одночасно за кожним регіоном. Тому наша велика мета – це наступного року перевести все це під єдину “парасольку”, єдине правило оформлення, єдине правило контролю цін, єдине правило визначення класифікації товарів і визначення країни походження товарів. Тому що без цієї системи ми будемо тільки ганятися за кожним порушником.

Уточнююче питання по Одесі. Одеса – це найбільший митний вузол в Україні, оминаючи Київ. Як там зараз відбувається реструктуризація, враховуючи кримінальний характер міста. У мене є свідчення, не підтверджені, що бізнесу приходять погрози, що, мовляв, за 500 доларів очільники міста наймуть виконавців і бізнесмени залишаться інвалідами. Як у такі умови призначити керівника, який не побоїться проводити реформу? І чи хтось взагалі погоджується без державної охорони йти туди працювати?

Це справді великі виклики і не тільки в Одесі, а й у багатьох інших регіонах. Тому що, коли я кажу, що війна з контрабандою – це справжня війна, то, на жаль, це не метафора. І справді, я тільки в Одесі прибрав вже 4-го виконувача обов’язків за неповні 4 місяці моєї роботи там. Зараз останні тижні там позитивна динаміка і я отримую ці свідчення від асоціації експедиторів, і від місцевого бізнесу. Але, зрозуміло, що ми все-таки зацікавлені не просто в тому, щоб перетасовувати людей, робити якусь ротацію і сподіватися, що це дасть тимчасовий ефект. Це треба робити, треба боротися кожен день, але треба розглядати й системні шляхи розв'язання цієї проблеми.

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Вже на погодженні в Міністерстві фінансів є виконувач обов’язків, який буде реєструвати нову Одеську митницю. І я очікую, що мінімум 50, а скоріше й більше людей, особливо заплямованих з нинішнього складу, мають туди не перейти, а залишитися за бортом нинішньої Державної митної служби.

Крім цього, зрозуміло, що має працювати вся ця система, яку я вже описував, – інвестиції в інфраструктурі, обмін даними з міжнародними партнерами, постійні кадрові чистки і переатестація людей.

Переведення всього наступного року на єдину особу – це взагалі одна з тих речей, на яку я маю найбільше сподівань. Тому що єдина юридична особа дозволить банально тусувати декларації між інспекторами в межах всієї України.

Якщо зараз ми кажемо про Одесу, як про якийсь вузол, через який всі приходять туди, намагаються домовлятися і так далі. А що буде, якщо ви намагаєтеся домовлятися, а вашу декларацію випадковим чином перекидають в Чернігів чи Київ. З ким ви будете домовлятися? Як ви знайдете от того митника з тисячі, якому дісталися ваші документи. Це не панацея, але це буде дуже потужний удар по цих корупційних зв’язках, угруповуваннях, коли якійсь контрабандисти у контакті з митниками, прикордонниками, представниками правоохоронних органів, СБУ, поліції чи ще з якимось органами, реально формують з себе такий клан, який займається тим чи іншим видом бізнесу, географічним напрямком або видом товарів.

Наше завдання ламати такі зв’язки. Ламати через кадрові призначення. Ламати через те, що у цих людей фізично не буде повноважень займатися тією діяльністю, за яку вони зараз отримують хабарі. Ламати завдяки тому, що якійсь речі будуть перевірятися автоматично чи дистанційно.

"Митниця не може виграти всі бої самостійно"

В мене в руках є інтерв’ю Андрія Богдана, де він згадує вас незлим тихим словом...

Зокрема, й позитивним.

Добре, нехай так. І він зазначає, безпосередньо, що реформа митниці поки що не вдається. І дуже багато нарікань було зі сторони депутатів, що все відбувається дуже повільно. І обранці, і громадськість очевидно хотіли, щоб реформа митниці відбулася ще вчора...

Повірте, ще більше цього хотів би і я. Якби мені не треба було кожного дня боротися із тими проблемами, які створені за 28 років. І я погоджуюся з тим, що це великий виклик для нас, для всієї команди, нових людей, які заходять у державну службу, прискорювати зміни. Тому, так, я погоджуюся з депутатами. І готовий працювати з ними, над тим, щоб робити ці зміни швидше. Мені якраз подобається слова, які я почув на комітеті про те, що ми можемо зробити для того, аби спільно вирішувати це завдання швидше.



Андрій Богдан

Здається, це сказала тільки одна народна депутатка...

Це не тільки так. Наприклад, наступного вівторка я йду на митний комітет. У нас багато безпосереднього спілкування, починаючи від чатиків у фейсбуці до постійних зустрічей щодо координації роботи. Якраз те, що може зробити комітет в першу чергу – це пришвидшити та допомогти прийняти законопроєкт, який вже схвалений Кабміном, вже зареєстрований у Раді саме по створенню цієї єдиної юридичної особи.

Те про, що ми спілкуємося з Офісом Президента достатньо регулярно – це про кращу координацію із правоохоронцями. Митниця не може виграти всі бої самостійно. Врешті-решт митниця не проводить слідство, не арештовує тих самих людей, яких преса, напевно, справедливо підозрює в участі в контрабандних потоках.

Тому, звичайно, нам потрібна краща координація і більш агресивні дії з боку ДБР, СБУ, яка також наглядає за митницею і до підзвітності яких власне й входить контрабанда прикордонників. Тому що є схеми, які мають контролювати вони. Ті, хто умовно кажучи, проводять товари повз пункти пропуску, митний контроль. Їх мають контролювати люди зі зброєю, на швидкісних катерах і на машинах. Точно не люди за комп’ютерами, які сидять в офісах. Тому це спільна боротьба і я якраз вдячний за великий інтерес, який проявляють всі гілки влади до цього процесу.

Я вдячний прем’єр-міністру, який не забуває про це і відвідує митниці регулярно. Насправді, візит до Чернівців був дуже показовий і достатньо корисний. Я переконаний, що спільними зусиллями усе вдасться.

"Обсяги надходжень до бюджету зросли на 2,4%"

Ви з Олексієм Гончаруком у доволі дружніх стосунках були ще до ваших призначень. Ці дружні стосунки допомагають чи заважають працювати разом?

У нас нормальні робочі стосунки. Вони були, є і, сподіваюсь, будуть. У мене так само нормальні робочі стосунки з очільником Податкової служби і з міністром фінансів. І, власне, саме тому я й вірю, що зараз є вікно можливостей для реформи митниці. Я не вірив, що таке вікно можливостей було раніше через якісь політичні чи кадрові питання. Тому що митниця – це величезний організм. І перемога тут вимагає співпраці багатьох органів влади. І якщо ми хочемо реальних системних змін, не брати рецепти з минулого, які вже не спрацювали, очевидно, за 28 років, то ми справді маємо працювати інакше. Ми вчимось це робити.



Олексій Гончарук

Ми створили координаційний центр по збору всієї оперативної інформації щодо митних порушень, де щоденно надходить вся інформація від всіх правоохоронців. Ми вчимося в цій інформації фільтрувати, що справді корисно, а те, що некорисно. Бо інколи там досі бувають дивні, трагікомічні випадки, результатом яких є ганебні протоколи, де вилучили 214 капців чи щось таке. Ми напрацьовуємо статистику, яка потрібна нам, аби обсяги вилучень щомісяця зростали, а обсяги контрабанди – падали.

Зараз обсяги митних надходжень падають. Це правда?

Ні, це не так. Я можу сказати, і ці цифри я наводив на комітеті, що митниця за той час, коли я був призначений, збільшила надходження в державний бюджет у доларах на 2,4%.

Це у порівнянні жовтня до червня?

Це у порівнянні з минулим роком. Це дані за липень і більшість з жовтня, здається, ми наводили 21 чи 22 жовтня.

Це з урахуванням зміни курсу?

Це в доларах. Митниця отримує кошти у валюті. Митниця, власне, отримує кошти від імпорту. Імпорт, зрозуміло, в іноземній валюті. Тому ми не можемо впливати на курс. Ми маємо менший вплив на обсяги імпорту чи експорту. Так ось, за ці 3,5 місяці, обсяги оподаткованого імпорту зменшились майже на 1%. Обсяги надходжень до держбюджету зросли на 2,4%. Я вважаю це є показником, що ми принаймні рухаємось у правильному напрямку.

Казати, що це тотальна перемога, звичайно, м’яко кажучи, рано. Казати, що заслуга у цьому зростанні моя, теж було би несправедливо. Я хочу висловити подяку тим працівникам ДФС, суттєва частина яких продовжує сумлінно працювати і забезпечувати цю роботу, поки ми перебуваємо у створенні нової митниці. Але ще раз скажу, з боку, статистики ми рухаємось точно у правильному напрямку.

А з погляду часового проміжку, ви рухаєтесь швидко чи повільно?

Ми рухаємось приблизно десь з такою швидкістю, як створювалася Державна податкова служба. Мені би дуже хотілось пройти всю бюрократію швидше. Чую постійно заклики в соціальних мережах – наприклад, приймати закони швидше, змінювати Конституцію швидше чи робити призначення і проводити конкурси швидше. Це виклики, звичайно. Ми працюємо щоденно, без вихідних. Робимо все, що у наших силах.



Нефьодов заявив, що обсяги надходжень з митниці в держбюджет зросли

Я так розумію, що ви користуєтесь підтримкою у команди президента Володимира Зеленського. Маю на увазі прем’єр-міністра, міністра фінансів. Враховуючи це, з ким із них ви консультуєтесь і радитесь щодо реформи Митної служби? Чи вони вам повністю довіряють і тільки чекають звітів?

У нас проводяться щотижневі наради під егідою прем’єр-міністра з представниками ДФС, ДПС, Держмитслужби, всіх правоохоронних органах, Мінфіну щодо прогресу реформ і боротьбі з контрабандою. Ми кожного дня на робочому рівні спілкуємось з Мінфіном щодо операційних та тактичних питаннях.

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Я регулярно, мабуть, кожного тижня спілкуюся з Офісом Президента. Насамперед щодо того, що стосується координації з силовими структурами і якоїсь підтримки, яка нам тут потрібна. Якось поскаржитись на брак підтримки чи брак співробітництва – точно не можу. Звичайно, ідеал недосяжний, треба робити більше. Я розумію очікування суспільства. Але мені здається, що ми тут виступаємо достатньо командно. Але навіть попри критику депутатів – вони, звичайно, мають право на критику на адресу уряду, на адресу моєї роботи в Держмитслужбі – співпраця з комітетом теж перевершує мої очікування.

"Мексика – може бути прикладом для України"

То все ж таки, щодо реформи митної служби з ким ви консультуєтесь і радитесь? Можливо, це якісь грузинські чи українські реформатори?

Я зустрічався, зокрема, з командою, яка робила реформи у Грузії. Зустрічався з представниками американського SBP (Прикордонна-митна служба США, – 24 канал). Також з багатьма представниками донорських проєктів. Але не можу сказати, що ця співпраця, вже вийшла на якийсь дуже налагоджений шлях.

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Я, звичайно, вивчаю міжнародний досвід. Але можу сказати, що досвід багатьох країн для нас просто не дуже актуальний суто через географічні причини. Наприклад, досвід Польщі актуальний для України в історичному контексті, як вони дійшли до нинішнього стану. Але їх нинішній стан, зрозуміло, інший. У них є єдиний кордон. Їхні головні потоки контрабанди та митних порушень дуже відрізняються від наших. Інших кордонів, крім східного з Україною та Білорусією, в них немає. І відповідно там єдина митна зона – Євросоюз.

Приклад країни, яка, мені здається, найбільш схожа на Україну, і досвід якої для мене найцікавіший, – це Мексика. Бо це теж країна із ще достатньо слабкими інституціями, із багатим сусідом на Півночі, куди намагається перевести якісь товари, наркотики, зброю чи щось подібне. І водночас із біднішими сусідами на Півдні, звідки навпаки йде потім незаконне переміщення товарів, людей чи якось цінностей в саму Мексику.

Наші бідніші сусіди – це Молдова?

Ми ж бачимо, що у нас є потоки, які йдуть з України та в Україну. Наприклад, весь час кажуть про контрабанду цигарок, яка з одного боку йде з України в Євросоюз, де ціни вищі. І з іншого – періодично ловлять контрабанду цигарок з Білорусії, з Росії, а інколи навіть контейнерами з якихось південних країн, які надходять в Україну. Частина далі перевантажується, її намагаються протягнути в Європу, частина, можливо, споживається десь всередині країни. Тому мексиканський досвід для нас є достатньо цікавим та актуальним.

Якщо говорити про моїх радників – це в основному команда волонтерів, яка допомагала на етапі саме створення Держмитслужби. Тут питання курки або яйця – хтось має почати створювати новий орган, поки його ще фізично не існує. Переважна більшість з них піде на конкурси в нову Держмитслужбу. Я сподіваюсь, що все буде добре і вони стануть держслужбовцями й працюватимуть тут. Або ж у команді підтримки реформ, яка створена Євросоюзом, за що їм теж надзвичайно вдячний.

"Кілька хвилин спілкувався з Хорошковським"

Уточнююче запитання про консультації – пан Богдан, пан Зеленський, прем’єр-міністр чи все ж таки ви? Хто консультується з паном Хорошковським?

Довідка! За словами Андрія Богдана, Офіс Президента України користується послугами колишнього керівника СБУ та віцепрем'єром часів президента Януковича Валерія Хорошковського. Політик консультує команду Зеленського у питаннях української митниці.

Наскільки я зрозумів з інтерв’ю Богдана, він запросив Хорошковського, який допомагає йому і дає якісь поради щодо реформи митниці. Скажу чесно і казав це вже на комітеті, я бачив за рік пана Хорошковського двічі на якихось спільних великих зустрічах. І мав можливість з ним поспілкуватись якихось кілька десятків хвилин. За які я, власне, поставив йому запитання, як йому працювалось, що, можливо, працювало чи не працювало за часів, коли він був на митниці років 10 тому назад.

А у телефонному режимі?

По-моєму, жодного разу я точно з паном Хорошковських в телефонному режимі не спілкувався.

І які поради цінні він вам дав?

Він розповів про те, як у нього була налагоджена робота на селекторах. Як щодня контролювалася вартість і обсяги по 20 найбільших товарних групах. Це такі досить цікаві практичні невеликі поради. Більше ніяких конкретних коментарів чи ідей він мені не висловлював. Хоча насправді я готовий сприймати практичні поради з будь-якого боку.



Валерій Хорошковський

Як гадаєте, чому суспільство і журналістів-розслідувачів деяких обурило, що команду президента консультує пан Хорошковський?

Хто такий Валерій Хорошковський? Це український політик і бізнесмен, був керівником СБУ та віцепрем'єром часів президента Януковича. Виїхав з України у 2012 році. Раніше був власник телеканалу "Інтер".



Цікаво, що у 2010 номінувався на антипремію "Будяк року" за використання спецслужби для системного обмеження громадянських свобод. За даними "Інформаційного опору" Хорошковський практично повністю згорнув роботу із протидії СБУ російським спецслужбам. Валерій Хорошковський мав конфлікт із прем'єром Миколою Азаровим. У грудні 2012 року він написав заяву про звільнення з посади віцепрем'єра через "незгоду щодо повторного призначення Миколи Азарова на посаду прем'єра".

Думаю, що у нього є явне політичне забарвлення. До речі, про це і Андрій Богдан казав у інтерв’ю. Звичайно, багато людей оцінюють це політичне забарвлення достатньо специфічно або негативно. Я розумію звичайні підозри суспільства. Ніхто ж не вірить, що реформи можуть бути справжніми. Саме тому людям дуже хочеться вірити, що я буду працювати лише якимось там обличчям, а, насправді, всі рішення будуть приймати якісь потужні старі політичні особистості за моєю спиною. Я можу точно пообіцяти, що поки я тут перебуваю такого не буде. Я несу відповідальність.

Про старт конкурсу на посади в Держмитслужбі, заробітню плату митників та нову боротьбу з контрабандою – вже незабаром читайте у другій частині інтерв'ю з Максимом Нефьодовим. Не пропустіть!