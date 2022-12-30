Як отримати консультацію рідним полонених: відкрився важливий центр допомоги

Від початку війни чимало українських захисників потрапило у ворожий полон, захищаючи нашу державу від загарбників. Для рідних таких військовий почав функціонувати центр, що надаватиме усю необхідну інформацію.

Нещодавно у Харкові відкрили штаб для рідних, які шукають близьких – там люди можуть отримати юридичні та психологічні консультації. Окрім того, стало відомо, що починає працювати консультаційна лінія для рідних полонених.

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Що відомо про центр допомоги рідним полонених

Зазначмо, що це ініціатива Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Він вирішив відкрити новий телефонний номер консультаційної лінії.

Відтепер у громадян з'явиться більше можливостей отримати консультацію з приводу полонених або зниклих безвісти рідних за особливих обставин,

– наголосили у відомстві.

Номер лінії для безплатних дзвінків з України –Для дзвінків з-за кордону –(за тарифами оператора)Попередній номер консультаційної лінії штабу –(діятиме також)

Слід сказати, що, на відміну від звичайних GSM-ліній, новостворені номери зможуть приймати дзвінки навіть у разі блекауту. Раніше в умовах тривалої відсутності електропостачання звичайні GSM-лінії працювали нестабільно, а відтак громадянам почасти було складно додзвонитися до Коордштабу.

Відтепер дзвінки на лінію надходитимуть через мережу Інтернет за допомогою двох каналів, зокрема резервного через Starlink,

– підкреслили в КШППВ.

Водночас там зазначили, що Координаційний штаб завжди готовий надати вичерпну та компетентну інформацію, що стосується полонених або зниклих українських захисників.

До теми центрів допомоги нагадаємо, що після початку масованих обстрілів Росією критичної інфраструктури в Україні почали діяти Пункти незламності. У таких місцях люди можуть зігрітися та зарядити мобільні телефони.



Що потрібно знати про Пункти Незламності, які діють по всій Україні / Картинка 24 Каналу