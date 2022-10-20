Центр України стрімко збільшив споживання електроенергії: де можуть відключити світло

Через швидке збільшення рівня споживання у центральних областях України і Києві "Укренерго" вводить обмеження споживання у цій частині країни.

Центральні області просять відреагувати негайно

Мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново просять зменшити споживання електроенергії.

Увага Аварійні відключення світла в Україні: графіки та перелік міст

Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в цьому регіоні,

– йдеться у повідомленні.

Наголошують, що це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.

Зверніть увагу! Порядок відключень вулиць визначає оператор розподільчих мереж (обленерго).

Керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус теж звернувся до жителів області з проханням терміново зменшити споживання електрики.

Він зауважив, що через зниження температури повітря "споживання зростає прямо зараз, тож для заощадження електроенергії не варто чекати".

Що робити, якщо зникне світло / Інфографіка 24 каналу

Також є графік потенційних відключень електроенергії у Києві, у випадку якщо у НЕК Укренерго виникне потреба збалансувати енергосистему.

Ще у трьох областях вводять обмеження споживання електроенергії

Унаслідок збільшення рівня споживання електроенергії вводять нові обмеження. Відтак, світло відключатимуть у Харківській, Сумській і Полтавській областях.

Так, приблизно упродовж 2 годин світла вибірково не буде в декількох громадах Харківщини. У повідомленні обленерго вказують, що обмежено електропостачання у громадах на території обслуговування:

Мереф'янського,

Люботинського,

Зміївського районів електричних мереж.

Зверніть увагу! ГАВ – це графік саме аварійних відключень, тому заздалегідь озвучити тривалість та перелік населених пунктів чи адрес, де обмежать електропостачання, неможливо. Це керовані обмеження, які триватимуть упродовж кількох днів.

Вводить в дію графік аварійних відключень обленерго в кожній конкретній області за командою диспетчерського центру НЕК "Укренерго" без попередження споживачів та місцевих органів виконавчої влади.

Введення ГАВ має бути виконане упродовж 15 хвилин із моменту отримання команди, скасовується також НЕК "Укренерго".

Головне про відключення світла

З 10 жовтня російські війська зруйнували вже близько 40% електростанцій України. Відтак, аварійні відключення світла є вимушеним кроком.

Відключати світло можуть по усій Україні, але почергово і не більше ніж на 4 години.

Однак, упродовж дня відключення знову можуть повторити, якщо буде потреба – однак, не швидше ніж за 8 годин від попереднього аварійного відключення.

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