Центр Вінниці залишився без світла: що говорять в міськраді

Центр Вінниці залишився без світла 3 січня. У міській раді пояснили причину відключення.

Журналістам у цілодобовій варті Вінницької міської ради пояснили, що мовиться про аварійне відключення електрики. Також вони відповіли на питання про те, коли з'явиться світло у домівках в людей.

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Що відбувається зі світлом у Вінниці

Сьогодні, 3 грудня, сталось аварійне вимкнення на високовольтній лінії,

– розповіли журналісти.

Їм повідомили в "Цілодобовій варті" міста, що без світла залишились:

вулиця Київська,

Театральна,

частково П'ятничани,

центр міста.

По часу поки зорієнтувати не можемо, адже це аварійне вимкнення. Наразі бригада займається та працює на цим,

– пояснили у варті міської ради.

Окрім того, 3 січня відділ оперативного реагування "Цілодобова варта" Вінницької міської ради пояснив, що у "Вінницьких міських електромережах" попереджали, що через планові роботи можливі тимчасові відключення світла на:

Хмельницькому шосе,

проспекті Юності,

проспекті Космонавтів, 4-14, 14-20,

проспекті Василя Порика, 14-46.

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