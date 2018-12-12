Центр Шептицького у Львові номінували на престижну архітектурну премію
Ресурсно-інформаційний центр Андрея Шептицького у Львові номінували на міжнародну архітектурну премію Європейського Союзу імені Міса ван дер Рое 2019.
Про це йдеться на сайті премії.
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Центр Шептицького номінували на міжнародну архітектурну премію ЄС
Центр Митрополита Андрея Шептицького збудований на території студентського містечка Українського католицького університету у Львові.
Крім великої бібліотеки, на території центру є навчальні аудиторії, конференц-зали, книжкова крамниця, виставкові зони і кав'ярня.
Інтер'єр Центру Шептицького у Львові
Центр відкрили у вересні 2017-го. Його проектуванням займалась німецька компанія Behnisch Architekten та AVR Development.
Що таке архітектурна премія ЄС імені Міса ван дер Рое?Цю премію заснували Фонд Міс ван дер Рое та Європейська комісія у 2001 році. Її присуджують раз у два роки за проекти, втілені у цей період.
Премія має на меті досягти розуміння трансформацій і формувати європейське середовище, відзначати інновації у сфері архітектури і привернути увагу до важливих вкладів європейських професіоналів у розвиток нових ідей.
До слова, напередодні стало відомо, що готель Bursa, що на Подолі у Києві, переміг на міжнародному архітектурному конкурсі 2018 IIDA Global Excellence Awards.
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