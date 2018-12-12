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      Центр Шептицького у Львові номінували на престижну архітектурну премію

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      Центр Шептицького у Львові номінували на престижну архітектурну премію
      Центр Шептицького у Львові номінували на престижну архітектурну премію / instagram.com/sheptytskycenter

      Ресурсно-інформаційний центр Андрея Шептицького у Львові номінували на міжнародну архітектурну премію Європейського Союзу імені Міса ван дер Рое 2019.

      Про це йдеться на сайті премії.

      Читайте також: Квартира українського дизайнера перемогла у світовому архітектурному конкурсі: чим вона вражає

      Центр Шептицького Львів архітектурна премія
      Центр Шептицького номінували на міжнародну архітектурну премію ЄС

      Центр Митрополита Андрея Шептицького збудований на території студентського містечка Українського католицького університету у Львові.

      Крім великої бібліотеки, на території центру є навчальні аудиторії, конференц-зали, книжкова крамниця, виставкові зони і кав'ярня.

      Центр Шептицького УКУ Львів
      Інтер'єр Центру Шептицького у Львові

      Центр відкрили у вересні 2017-го. Його проектуванням займалась німецька компанія Behnisch Architekten та AVR Development.

      Що таке архітектурна премія ЄС імені Міса ван дер Рое?Цю премію заснували Фонд Міс ван дер Рое та Європейська комісія у 2001 році. Її присуджують раз у два роки за проекти, втілені у цей період.

      Премія має на меті досягти розуміння трансформацій і формувати європейське середовище, відзначати інновації у сфері архітектури і привернути увагу до важливих вкладів європейських професіоналів у розвиток нових ідей.

      До слова, напередодні стало відомо, що готель Bursa, що на Подолі у Києві, переміг на міжнародному архітектурному конкурсі 2018 IIDA Global Excellence Awards.

      Дивіться також:
      Теги: Новини України Новини нерухомості Архітектура і дизайн Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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