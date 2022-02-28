Центральним пунктом плану Росії було захоплення Києва, – Данілов

Олексій Данілов заявив, що центральним пунктом плану Росії було захопити Київ. Там загарбники хотіли посадити свій маріонетковий уряд.

Секретар РНБО розповів, що оркам не вдалося досягнути жодної цілі зі свого плану. Україна дає відсіч по всіх напрямках.

Зауважте Критична проблема Москви – приховування реальних втрат військ, – Данілов

Данілов повідомив: тривають важкі бої. Особливої важливості в умовах війни також набуває питання інформаційної протидії.

Центральним пунктом плану путінського вторгнення було захоплення української столиці – міста Києва, і створення маріонеточного уряду, підконтрольного Росії. На сьогодні жодної з цілей орківського плану не було досягнуто,

– заявив Данілов.



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