Кіберфахівці ГУР атакували Центробанк Росії, – джерело

Українські хакери 29 липня атакували головний російський банк, який фінансово забезпечує збройну агресію Росії проти України. Мовиться про Центральний банк Росії.

До цієї операції причетні кіберфахівці Головного управління розвідки МОУ. Про це повідомили джерела 24 Каналу.

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Центробанк Росії опинився під кібератакою

Співрозмовник розповів, що приблизно з 11:00 за місцевим часом ресурси Банку Росії працюють або зі значними перебоями, аби взагалі недоступні для користувачів. У самій фінансовій установі визнають факт кіберудару та зазначають, що інтенсивність атаки зростає.

Варто зазначити, що Центральний банк російської федерації (Банк Росії) — головний банк першого рівня, головний емісійний, грошово-кредитний інститут російської федерації, який розробляє і реалізує у взаємодії з урядом Росії єдину державно-кредитну політику і наділений особливими повноваженнями, зокрема, правом емісії грошових знаків та регулювання діяльності банків.

Крім того, російські користувачі не можуть скористатися онлайн-сервісами банку "Зеніт" та Газпромбанку. Ситуацію ускладнює і відсутність стабільного інтернет-зв’язку, позаяк найбільші провайдери телекомунікаційних послуг у Росії також зазнають систематичних кіберударів,

– зазначило джерело.

Зокрема атака здійснюється по провайдеру МТС, користувачі якого не можуть повноцінно скористатися послугами вже третю добу.

Кіберфахівці ГУР уразили Центробанк Росії / Фото надане 24 Каналу

Як повідомляють джерела в ГУР МОУ, операція проти фінансових установ держави-агресорки триває.

До слова, безпрецедентна кібератака на російські сервіси, які фінансують ВПК держави-терориста, триває з 23 липня. Ураження зазнали зокрема ВТБ-Банк, Альфа Банк, Сбербанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, іБанку, банк "Дом.РФ" та Банк Росії.

Також атаковані брокерські додатки, банкомати, російські соціальні мережі та месенджери, інтернет-провайдери, національні платіжні системи.