У центрі Афін прогримів потужний вибух: є постраждалі
Джерело:DW
В Афінах неподалік стародавнього храму Зевса Олімпійського 26 січня прогримів вибух. Ймовірною причиною цього є витік газу.
Деталі вибуху у Греції
Інцидент трапився зранку за 200 метрів від храму Зевса Олімпійського. Звук було чути у всіх районах столиці Греції.
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Вибух пролунав у багатоповерхівці, яка згодом загорілася. Крім того, зазнали руйнувань також вікна та фасади будівель на іншій стороні вулиці – проспекті Сингру.
Що відомо про постраждалих
За даними місцевих ЗМІ, внаслідок вибуху постраждала одна людина. Її госпіталізували у лікарню з опіками.
Рятувальники шукали в охопленій вогнем багатоповерхівці людей. Однак місцеві мешканці кажуть, що будівля перебувала на ремонті й пустувала.
На місці події працювали 18 рятувальників та 7 одиниць техніки. Наразі правоохоронці оточили місце вибуху й не пускають туди людей. Адже попередня причина інциденту – витік газу.
Дивіться відео пожежі після вибуху в Афінах:
Наслідки вибуху в Афінах: відео
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