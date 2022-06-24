У центрі Києва провалився асфальт: рух тимчасово обмежили

У столиці частково обмежать рух на перехресті Петлюри та Саксаганського. Річ у тім, що там провалився шмат асфальту.

Асфальт провалився через аварію на водопровідній мережі. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації 24 червня.

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Ґрунт винесло на проїжджу частину

У зв'язку з аварією на водопровідній мережі відбулось просідання й провал асфальтового покриття. На проїжджу частину винесло ґрунт. Рух транспорту на перехресті вулиць Петлюри і Саксаганського частково обмежено,

– мовиться в повідомленні.

На місці пошкодження працює аварійна служба Київводоканалу. Дорожні працівники тим часом оперативно розпочали прибирання на вулиці.

Останні новини для водіїв у Києві

На період дії воєнного стану місцева влада заборонила рух вулицями Києва на авто без глушника. Кличко каже, що це рішення було невідворотним, адже в столиці є водії, які їздять автом на великій швидкості, "як на реактивному літаку".

Рух для приватного транспорту через Південний міст у Києві заборонили з 22 червня. Мостом проїжджає лише спецтранспорт та авто з перепустками. До спецтранспорту належать: авто екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту.

Перший заступник голови Київської військової адміністрації Микола Поворозник пояснив, що закрити Південний міст треба було якраз для приватних авто. Зараз слід дбати про потреби водіїв екстреного транспорту, адже їм це необхідно.

Разом з тим Києві запрацювали мости Патона та Метро. Тепер для автомобільного сполучення лівого й правого берегів працюють чотири мости: Дарницький, Північний, міст Метро та міст Патона.

Мостом Патона вже організували 4 автобусних та 2 тролейбусних маршрути громадського транспорту. Також КМДА повідомила про відновлення тролейбусного маршруту №36, який курсує від вулиці Північної до станції метро "Святошин". З переліком актуальних маршрутів можна ознайомитися за посиланням.

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