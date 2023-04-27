У центрі Москви горить елітна багатоповерхівка: стовп диму видно за кілометри

У центрі Москви 27 квітня виникла пожежа на даху елітної новобудови "Вікторія Парк". Осередок загоряння – на верхівці 15-поверхової будівлі.

РосЗМІ з посиланням на екстрені служби російської столиці повідомили про факт пожежі, а в мережі очевидці почали активно публікували відео з місця подій, інформує 24 Канал.

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На відео видно, що масштаби пожежі таки значні, адже з різних ракурсів видно полум'я і стовп чорного диму висотою кілька десятків метрів. За даними російського МНС, приблизна площа пожежі склала 100 метрів квадратних.

В Москві спалахнула елітна новобудова: відео

"Пожежно-рятувальними підрозділами встановлено, що відбувається горіння на даху споруджуваного 15-поверхового будинку на площі 100 квадратних метрів", – заявили в екстрених службах Москви.

Зазначають, що станом на 12:09 за місцевим часом пожежа була локалізована. І звісно, традиційно запевнили, що потерпілих внаслідок надзвичайної події – немає.

Полум'я поширювалось досить швидко: відео

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Цієї ночі у Гатчинському районі поблизу російського Санкт-Петербурга пролунав вибух: причини інциденту все ще невідомі. Опісля цього з'явилися кадри з Ростова-на-Дону, в якому також чули вибух.

А напередодні вибухи лунали у Володимирській області, всього за 130 кілометрів на Схід від столиці країни-терориста.

Нагадаємо, що нещодавно жертвами пожежі стали жителі Свердловскої області, де вогонь розкинувся на більш ніж 40 будинків. За словами представників поліції, у вогні опинилися населені пункти Тайожний, Сосьва та Вісім.

А 22 квітня пожежа охопила завод в селі Машково Московської області. Стовп диму виднівся за кілька кілометрів, а місцеві бідкалися, що їм нічим було дихати.

Окрім цього, у російському Зеленограді, що під Москвою, 20 квітня сталася велика пожежа. Горів завод електронних приладів "Квант", на якому виробляють телевізори брендів Xiaomi, Hyundai, Starwind тощо. Пожежі було присвоєно найвищий ранг складності, оскільки загасити вогнище було осить складно. Про постраждалих не повідомлялося.