У центрі Москви спалахнула потужна пожежа у готелі: люди з вікон благають про допомогу

В центрі Москві сталась пожежа – загорівся 16-поверховий готель "Москабельмет". Відомо про постраждалих, серед них – діти. Люди просто з вікон благають про допомогу.

Готель розташований на Міжнародній вулиці. Російські ЗМІ повідомляють, що одного дорослого та трьох дітей вдалося врятувати. На місці працюють пожежники та рятувальники.

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Щодо причин пожежі – наразі немає офіційних даних. Попередньо, постоялець підпалив речі.

"Горить п'ятий поверх 16-поверхової будівлі на вулиці Міжнародній у центрі Москви. Проводиться евакуація", – цитують РосЗМІ екстрені служби.

Зауважимо, що у будівлі також розташовані офіси.

Люди з вікон просять про допомогу: відео

Що відомо про постраждалих

Згодом ЗМІ, посилаючись на медиків, повідомили, що внаслідок пожежі постраждали щонайменше п'ятеро людей, серед них – дитина.

Рятувальники прозвітували, що під час пожежі в будинку в центрі Москви врятовано 11 осіб, з них 7 дітей.

Зверніть увагу! У Росії триває сезон пожеж та вибухів. Нещодавно вибух пролунав у Самарській області, на одному з цехів Чапаївського механічного заводу. Саме там виготовляють детонатори та вибухівку.

14 лютого в Росії спалахнув автосервіс біля одного з НДІ Роскосмосу. Водночас є підозри, що палало саме у Науково-дослідному інституті точних приладів. На місці інциденту чули вибухи.