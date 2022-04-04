Церква у Франківську вийшла з московського патріархату і перейшла до ПЦУ

Одна з церковних громад в Івано-Франківську, яка раніше належала до УПЦ (МП), вирішила перейти до Православної церкви України. Таку позицію привітав голова міста.

Церковна громада, яка виявила бажання перейти до ПЦУ, розташовується на вулиці Довженка. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у відеозверненні.

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Це вияв громадянської позиції, – Марцінків

Ще до війни ми, згідно з законодавством, виселили московський патріархат на Чорновола. Громада, яка розташована на Довженка, виявила бажання перейти в Православну церкву України. Допоможемо громаді виявити свою громадянську позицію,

– наголосив Марцінків.

Мер нагадав, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону Російської православної церкви України.

До ПЦУ після вторгнення Росії перейшли десятки громад

Зазначимо, що за словами митрополита Епіфанія, до ПЦУ з початком російського вторгнення перейшли десятки громад. Люди зробили свій вибір добровільно та усвідомлено. Епіфаній наголосив, що двері Православної церкви України відкриті для кожного.

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