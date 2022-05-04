У церкві повилітати вітражі, а в гаражах повиривало замки, – Садовий про наслідки удару
Вчора, 3 травня, Росія завдала ракетних ударів майже по всій території України. Зокрема, під ворожим вогнем опинився і Львів, де досі ліквідовують наслідки обстрілів.
Про це в ефірі 24 каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Він зазначив, що вчора, 3 травня, побував на всіх об'єктах міста, які пошкодили російські ракети.
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Наслідки удару
За словами Садового, ударна хвиля добряче зачепила великий гаражний кооператив у Шевченківському районі Львова. Там повилітали вікна та двері. Водночас також зазнали ушкоджень інші об'єкти, які були в зоні ураження.
У церкві повилітали всі вітражі, а в гаражах повиривало замки та повідчиняло двері. Настільки була потужна ударна хвиля, що я направду був вражений,
– зазначив міський голова.
Він також пояснив, що вчора внаслідок ударів ворожих ракет постраждала не сама залізниця, а комунальні об'єкти інфраструктури. Водночас вони якраз живлять залізницю, водоканал, лікарні та житловий сектор.
Триває ліквідація наслідків
Міський голова підкреслив, що зараз тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого ракетного обстрілу. Працюють усі служби.
У більшій частині житлового сектору електропостачання вже відновили. Утім, залишається проблема з низкою промислових підприємств,
– зауважив Садовий.
Не ігноруйте тривогу
Садовий наголосив, що у жодному разі не можна нехтувати сиреною повітряної тривоги. Він зауважив, що немає значення, куди впаде ракета, важливо те, якими будуть наслідки.
"Якби люди були на відстані 100 – 300 метрів від місця ураження, їх просто б позмітало, настільки потужною була хвиля удару. Учора я на власні очі побачив (наслідки ударної хвилі ракети – 24 канал) і був направду шокований", – додав міський голова.
Садовий розповів про приголомшливі наслідки ракетного удару: дивіться відео
Ракетний обстріл Львова: що відомо
- Вчора, 3 травня, під час повітряної тривоги, яку оголосили майже по всій території України, у Львові пролунали вибухи. Про це повідомили між 20:00 та 21:00 годинами.
- Пізніше голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що ворожі ракети пошкодили 3 електричні підстанції Львова. Через це у деяких районах міста почались перебої з електрикою.
- Водночас мер Львова Андрій Садовий зазначив, що внаслідок ракетного удару постраждали 2 людини. За його словами, їх доправили до лікарні.
- Вночі, 4 травня, очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів про подробиці ворожого нападу. За його інформацією, окупанти випустили по Львівщині 6 ракет, 2 з яких збили наші сили протиповітряної оборони.