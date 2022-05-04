У церкві повилітати вітражі, а в гаражах повиривало замки, – Садовий про наслідки удару

Вчора, 3 травня, Росія завдала ракетних ударів майже по всій території України. Зокрема, під ворожим вогнем опинився і Львів, де досі ліквідовують наслідки обстрілів.

Про це в ефірі 24 каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Він зазначив, що вчора, 3 травня, побував на всіх об'єктах міста, які пошкодили російські ракети.

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Наслідки удару

За словами Садового, ударна хвиля добряче зачепила великий гаражний кооператив у Шевченківському районі Львова. Там повилітали вікна та двері. Водночас також зазнали ушкоджень інші об'єкти, які були в зоні ураження.

У церкві повилітали всі вітражі, а в гаражах повиривало замки та повідчиняло двері. Настільки була потужна ударна хвиля, що я направду був вражений,

– зазначив міський голова.

Він також пояснив, що вчора внаслідок ударів ворожих ракет постраждала не сама залізниця, а комунальні об'єкти інфраструктури. Водночас вони якраз живлять залізницю, водоканал, лікарні та житловий сектор.

Триває ліквідація наслідків

Міський голова підкреслив, що зараз тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого ракетного обстрілу. Працюють усі служби.

У більшій частині житлового сектору електропостачання вже відновили. Утім, залишається проблема з низкою промислових підприємств,

– зауважив Садовий.

Не ігноруйте тривогу

Садовий наголосив, що у жодному разі не можна нехтувати сиреною повітряної тривоги. Він зауважив, що немає значення, куди впаде ракета, важливо те, якими будуть наслідки.

"Якби люди були на відстані 100 – 300 метрів від місця ураження, їх просто б позмітало, настільки потужною була хвиля удару. Учора я на власні очі побачив (наслідки ударної хвилі ракети – 24 канал) і був направду шокований", – додав міський голова.

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