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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Церкву неможливо створити політичним рішенням, – експерт

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Анатолій Бабинський
Анатолій Бабинський / zhyve.tv

Про це розповів у ефірі 24 Каналу релігійний аналітик Анатолій Бабинський.

"Інституційно церква і держава розділені, але насправді розділити їх важко. Я не є вірний церкві, але щиро вболіваю за її долю. Визнання автокефалії, якщо воно буде, все одно нічого не вирішить. В Україні залишаться 2 православні юрисдикції. На все це потрібен час, можуть піти десятки років. Тому, що є дуже багато людей, які хочуть залишатися в Московському патріархаті. Їх багато, і держава буде давати з цим раду. Конфлікти будуть продовжуватися", – наголосив релігієзнавець.

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За його словами, Київський патріархат і Автокефальна церква немає канонічного визнання. Його дуже важливо здобути. І якщо вдасться це отримати, значну частину проблем у міжконфесійних стосунках в Україні буде знято. Наша влада зробила трішки завелику помпу, ускладнення може бути дуже гостре. Якщо Константинополь піде на крок визнання автокефалії в Україні, реакція Московської патріархії буде дуже жорсткою. Протистояння це може тривати ще кілька років, і переноситиметься в Україну.

Нагадаємо, в Україні можливе створення єдиної помісної церкви. Президент Петро Порошенко звернувся до Вселенського Патріарха Варфоломія із закликом видати томос щодо автокефалії Православної церкви в Україні.

Теги: Новини політики Новини України релігія УПЦ КП УПЦ МП Петро Порошенко УАПЦ
Джерело: 24 Канал
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