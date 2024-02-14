Було "13 друзів Оушена": скільки ще російських ВДК Україні треба потопити

14 лютого ГУР спільно із ЗСУ привітали українців із Днем усіх закоханих. У Криму вони знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Цезар Куніков".

Відомо, що це не перша втрата окупантами ВДК. І впевнені, що не остання. Україна вже знищила 20 відсотків кораблів російського флоту у Чорному морі.

Дивіться також Залишилася хіба "масляниста пляма": окупанти підтверджують знищення "Цезаря Кунікова"

Скільки у ГУР ще лишилося роботи

Противник дуже прорахувався, коли перед початком повномасштабного вторгнення перетягнув свої десантні кораблі з Балтійського моря до Чорного. Певна річ, головною помилкою Кремля став сам напад на Україну. Втім, росіяни тоді навіть не підозрювали, якого міцного удару зазнає їхній "хвалений" і "непереможний флот". У Москві не здогадувалися, що підписують смертний вирок своєму флоту, прирікши його на повільне, але невпинне знищення.

За словами директора компанії Defense Express Сергія Згурця, на початку війни окупанти мали 13 ВДК. Станом на 13 лютого 7 з них вже були уражені українськими військовими.

14 лютого Україна вдарила по "Цезару Кунікову". У такий спосіб у противника з 13 "друзів Оушена" залишилося лише 5.

Тобто кількість ВДК у росіян зменшується,

– підсумував Згурець.

Удар по логістиці ворога

Військовий експерт також розповів, що ліквідація десантних кораблів противника – це удар по ворожій логістиці. Після кількаразових спроб атаки на Кримський міст окупанти вже не могли безпечно здійснювати ним перевезення вантажів. Ці функції вони поклали на десантні кораблі, які забезпечували переправу.

Крім того, Згурець зазнав, що росіяни усвідомлюють, що узбережжя Кримського півострова стало заледве не "бермудським трикутником" для їхніх кораблів, а тому левову частину флоту перебазували до Новоросійська.

Знищення "Цезара Кунікова": що відомо

Вранці 14 лютого дрони ГУР Magura атакували ВДК "Цезар Куніков" у Криму. У ГУР зазначили, що корабель отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути.

Більшість членів екіпажу, які перебували на борту судна, загинули.

Росіяни підтверджують "трагічну" долю "Кунікова". Українська розвідка перехопила розмову окупантів. Вони обговорюють, що від ворожого судна після атаки залишилось лише "маслянистое пятно".

У НАТО привітали знищення корабля. Зокрема, генсек Альянсу Столтенберг назвав втрати Росії на морі великою перемогою України. У такий спосіб наша держава "розчистила" собі шлях до здійснення експорту зерна.