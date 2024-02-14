Пішов на побачення з "Москвою" на дні: після знищення "Цезаря Кунікова" мережа вибухнула мемами

14 лютого 2024, 12:26
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У тимчасово окупованому Криму 14 лютого знищили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". Українці не могли пройти повз такого подарунка від ЗСУ й ГУР на День святого Валентина й мережа буквально вибухнула мемами.

До того ж назва російського корабля сама надихає на створення мемів. Як українці жартують про затоплення ВДК "Цезаря Кунікова" – читайте у добірці 24 Каналу

З чого все почалося У Криму лунають вибухи: міг затонути корабель

Валентинка від ГУР

ЗСУ спільно з ГУР МО провели спецоперацію і знищили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". Українці не могли пройти повз такої події, тим паче – у День святого Валентина. Мережа буквально вибухнула мемами на цю тему. 

Звісно, українці не могли не поєднати затоплення корабля зі святом. Одні жартують, що "Цезар Куніков" відправився на побачення з крейсером "Москва", інші – що це була валентинка до Дня закоханих від ГУР.

Меми про затоплення "Цезаря Кунікова" – більше у галереї

Викликала чимало обговорень й сама назва корабля – "Цезар Куніков". Не складно здогадатися, як українці почали жартувати й на цю тему. 

Меми про назву корабля – більше у галереї

До слова, деякі користувачі не вірять, що росіяни справді могли назвати корабель "Цезар Куніков". Але з іншого боку – таку абсурдну назву ніхто інший і не зміг би вигадати. 

Жартома ведучий 24 Каналу Андрій Дрозда також зауважив, що затопили "Цезар Куніков" не звичайні дрони. 

На знищення корабля відреагували й у ДТЕК. 

Якщо серйозно, то корабель назвали на честь російського офіцера Цезаря Кунікова (Цезар – це ім'я). Він був героєм Радянського Союзу, важливою постаттю для росіян, тому вони й вирішили назвати корабель на його честь. Цікаво, що помер Цезар Куніков 14 лютого, а через 81 рік – затонув і корабель. 

До слова, влучно прокоментував це речник ВМС Дмитро Плетенчук. Він зауважив, що, виявляється, Цезар може померти двічі. 

Не кожному Цезарю вдається двічі померти в один день,
– сказав Плетенчук. 

Добірка мемів з мережі – більше у галереї 

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім також відреагував на знищення російського корабля. 

Телеграм-канал "Миколаївський Ваньок" теж долучився до поширення мемів. 

Що відомо про знищення "Цезаря Кунікова"

Автор: Анжеліка Байбак