Одне із найновіших російських суден: все, що відомо про знищення "Цезаря Кунікова"
Росія продовжує втрачати свої кораблі у повномасштабній війні проти України. Біля берегів Криму потопили "Цезаря Кунікова".
Зранку 14 лютого у тимчасово окупованому Криму ГУР спільно із ЗСУ затопили великий десантний корабель "Цезар Куніков". Усе, що відомо про цю подію – читайте у тексті 24 Каналу.
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"Цезар Куніков" брав участь в багатьох операціях по всьому світу, але кінець йому прийшов саме в Україні. Зокрема, судно побувало на таких завданнях: Як зазначив представник ГУР Андрій Юсов, "Цезар Куніков", хоч і називається "великий десантний корабель", але перевозить не лише особовий склад. Він використовується як для перевезення збройних сил, так і засобів. В цьому випадку на борту знаходився боєкомплект, ймовірніше, ракетне озброєння, Він також додав, що, за попередньою інформацією, більшості екіпажу не вдалося врятуватися. Представник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук наголосив, що відповідний тип суден будували для висадки морського десанту на необлаштоване морське узбережжя. І для цього великий десантний корабель має системи вогневого прикриття. Мовиться передовсім про "Град-М". За словами Плетенчука, це той самий "Град", але у морській модифікації. І його власний боєзапас складає 320 ракет. Тобто навіть не маючи на борту додаткового вантажу, він в принципі вже є вибухонебезпечним, Разом із черговим ВДК Кремль втратив багато можливостей. Окупанти не можуть використати свої десантні кораблі за призначенням, тому просто перевозять ними зброю, боєприпаси, ремонтне обладнання тощо. Тому я думаю, що мінус цей корабель означає мінус у логістиці і мінус фактично "ветеран" чорноморського флоту, який брав участь не в одному конфлікті, Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що ліквідований російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" був останнім з трьох ВДК, які вдерлися у порт Бердянська на початку повномасштабного вторгнення. За його словами, "Саратов" і "Новочеркаськ" теж затонули. Представник ГУР МО Андрій Юсов констатував, що спецоперація зі знищення "Цезаря Кунікова" пройшла успішно, як і планувалося. За його словами, корабель був знищений разом із вантажем – БК. У Головному управлінні розвідки поділились свіжими перехопленнями розмов окупантів. У них вони обговорюють, що від ворожого судна після атаки спецпризначенців ГУР МО України залишилось лише "маслянистое пятно". Спостерігаю обломки та маслянисте пляма, Речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів про долю окупантів, які були на борту судна. Речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів про долю окупантів, які були на борту судна.За словами спікера, більшість росіян, які перебували на момент атаки на кораблі, – загинули. Водночас сам "Цезар Куніков" відправився під воду. Російським окупантам навряд вдасться його відновити. Знищення російського великого десантного корабля "Цезар Куніков" біля Криму підтверджує той факт, що ворог не може безкарно ходити українськими територіальними водами. Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк. Він наголосив, що ціль та основна задача Сил оборони України - "повне відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів". За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, колеги з Головного управління розвідки вчергове відпрацювали по черговому зайвому об'єкту в Чорному морі. Він іронічно прокоментував знищення ворожого корабля та процитував Путіна. Як казав президент Росії свого часу, "она утонула". От у принципі можемо його словами прокоментувати ситуацію, яка сталася з великим російським десантним кораблем "Цезар Куніков", Кремль не буде коментувати потоплення чергового судна. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков. За словами Пєскова, Кремль не коментує повідомлення про атаку на російський корабель у Чорному морі. Він пояснив, що причина в тому, що це пов'язано з перебігом спецоперації. Телеграм-канали публікують відео, на яких видно спалахи. У підписі до роликів мовиться, що це вибухи на кораблі "Цезар Куніков". Якщо ці кадри правдиві, то судно уразили ще пізно вночі. Вибухи на кораблі "Цезар Куніков": дивіться відео "200-х" та "300-х" із ВДК "Цезар Куніков" на медичних автобусах везуть у бік Севастополя. Дуже багато ДПС з мигалками, Російські пропагандисти ж заявляють, що "екіпаж живий". У ГУР розповіли, що черговий російський корабель потопили за допомогою дронів "Magura". У ГУР зазначили, що "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Цікаво, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому. Знищення російського корабля підтвердили у Генштабі ЗСУ. Там додали, що спецоперацію проводили спільно з Головним управлінням розвідки. У момент ураження він перебував у територіальних водах України поблизу Алупки, ЗМІ повідомили, що вранці 14 лютого Головне управління розвідки атакувало російський корабель "Цезар Куніков" дронами. Після цього він затонув. Після того, як 14 лютого у Криму пролунали вибухи, росіяни підняли в повітря декілька одиниць авіації. Ймовірно, вони щось розшукували у Чорному морі. Відомо, що два гелікоптери Мі-8 літали низько над морем вздовж берега від Алупки у бік Кацівелі і назад. Крім цього, помітили також протичовновий вертоліт Ка-27 над морем у районі Фороса. Близько о 6-й ранку у мережі почали повідомляти про вибухи у тимчасово окупованому Криму. Неспокійно було в районі селища Сімеїз та Місхора, що неподалік від Ялти. Місцеві телеграм-канали одразу почали припускати, що міг затонути російський корабель, адже звуків пусків ракет, які могли б пояснити дим в морі, не було чутно.
Знищений "Цезар Куніков" брав участь в операціях по всьому світу
ВДК "Цезар Куніков" під час атаки, ймовірніше, перевозив ракетне озброєння
– заявив представник ГУР Андрій Юсов.
"Цезар Куніков" був вибухонебезпечним навіть без додаткового вантажу
– підкреслив Плетенчук.
Які можливості втратила Росія разом із "Цезарем Куніковим"
– констатував керівник Центру військово-правових досліджень і військовий експерт Олександр Мусієнко.
"Цезар Куніков" був останнім з трьох ВДК, які вдерлися у порт Бердянська
ВДК "Цезар Куніков" був знищений разом із вантажем – БК
Окупанти підтверджують знищення "Цезаря Кунікова"
– констатує російський пілот.
Більшість членів екіпажу знищеного ВДК "Цезар Куніков" загинули
У Сухопутних військах прокоментували потоплення "Цезаря Кунікова"
ВМС прокоментували потоплення корабля Росії
– сказав він.
У Кремлі відреагували на потоплення "Цезаря Кунікова"
У мережі показали відео вибухів на ВДК "Цезар Куніков"
Постраждалі та загиблі
– повідомляють підписники "Кримського вітру" з траси Ялта – Севастополь.
ВДК потопили дрони "Magura"
ЗСУ підтвердили знищення "Цезаря Кунікова"
– заявили у Генштабі ЗСУ.
ЗМІ почали писати про уражений корабель
Росіяни піднімали вертольоти
У Криму пролунали вибухи
"Цезар Куніков" брав участь в багатьох операціях по всьому світу, але кінець йому прийшов саме в Україні.
Зокрема, судно побувало на таких завданнях:
Як зазначив представник ГУР Андрій Юсов, "Цезар Куніков", хоч і називається "великий десантний корабель", але перевозить не лише особовий склад. Він використовується як для перевезення збройних сил, так і засобів.
В цьому випадку на борту знаходився боєкомплект, ймовірніше, ракетне озброєння,
Він також додав, що, за попередньою інформацією, більшості екіпажу не вдалося врятуватися.
Представник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук наголосив, що відповідний тип суден будували для висадки морського десанту на необлаштоване морське узбережжя. І для цього великий десантний корабель має системи вогневого прикриття.
Мовиться передовсім про "Град-М". За словами Плетенчука, це той самий "Град", але у морській модифікації. І його власний боєзапас складає 320 ракет.
Тобто навіть не маючи на борту додаткового вантажу, він в принципі вже є вибухонебезпечним,
Разом із черговим ВДК Кремль втратив багато можливостей.
Окупанти не можуть використати свої десантні кораблі за призначенням, тому просто перевозять ними зброю, боєприпаси, ремонтне обладнання тощо.
Тому я думаю, що мінус цей корабель означає мінус у логістиці і мінус фактично "ветеран" чорноморського флоту, який брав участь не в одному конфлікті,
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що ліквідований російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" був останнім з трьох ВДК, які вдерлися у порт Бердянська на початку повномасштабного вторгнення.
За його словами, "Саратов" і "Новочеркаськ" теж затонули.
Представник ГУР МО Андрій Юсов констатував, що спецоперація зі знищення "Цезаря Кунікова" пройшла успішно, як і планувалося.
За його словами, корабель був знищений разом із вантажем – БК.
У Головному управлінні розвідки поділились свіжими перехопленнями розмов окупантів. У них вони обговорюють, що від ворожого судна після атаки спецпризначенців ГУР МО України залишилось лише "маслянистое пятно".
Спостерігаю обломки та маслянисте пляма,
Речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів про долю окупантів, які були на борту судна.
Речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів про долю окупантів, які були на борту судна.За словами спікера, більшість росіян, які перебували на момент атаки на кораблі, – загинули. Водночас сам "Цезар Куніков" відправився під воду. Російським окупантам навряд вдасться його відновити.
Знищення російського великого десантного корабля "Цезар Куніков" біля Криму підтверджує той факт, що ворог не може безкарно ходити українськими територіальними водами.
Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.
Він наголосив, що ціль та основна задача Сил оборони України - "повне відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів".
За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, колеги з Головного управління розвідки вчергове відпрацювали по черговому зайвому об'єкту в Чорному морі. Він іронічно прокоментував знищення ворожого корабля та процитував Путіна.
Як казав президент Росії свого часу, "она утонула". От у принципі можемо його словами прокоментувати ситуацію, яка сталася з великим російським десантним кораблем "Цезар Куніков",
Кремль не буде коментувати потоплення чергового судна. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков.
За словами Пєскова, Кремль не коментує повідомлення про атаку на російський корабель у Чорному морі. Він пояснив, що причина в тому, що це пов'язано з перебігом спецоперації.
Телеграм-канали публікують відео, на яких видно спалахи. У підписі до роликів мовиться, що це вибухи на кораблі "Цезар Куніков". Якщо ці кадри правдиві, то судно уразили ще пізно вночі.
Вибухи на кораблі "Цезар Куніков": дивіться відео
"200-х" та "300-х" із ВДК "Цезар Куніков" на медичних автобусах везуть у бік Севастополя.
Дуже багато ДПС з мигалками,
Російські пропагандисти ж заявляють, що "екіпаж живий".
У ГУР розповіли, що черговий російський корабель потопили за допомогою дронів "Magura".
У ГУР зазначили, що "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Цікаво, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому.
Знищення російського корабля підтвердили у Генштабі ЗСУ. Там додали, що спецоперацію проводили спільно з Головним управлінням розвідки.
У момент ураження він перебував у територіальних водах України поблизу Алупки,
ЗМІ повідомили, що вранці 14 лютого Головне управління розвідки атакувало російський корабель "Цезар Куніков" дронами. Після цього він затонув.
Після того, як 14 лютого у Криму пролунали вибухи, росіяни підняли в повітря декілька одиниць авіації. Ймовірно, вони щось розшукували у Чорному морі.
Відомо, що два гелікоптери Мі-8 літали низько над морем вздовж берега від Алупки у бік Кацівелі і назад. Крім цього, помітили також протичовновий вертоліт Ка-27 над морем у районі Фороса.
Близько о 6-й ранку у мережі почали повідомляти про вибухи у тимчасово окупованому Криму. Неспокійно було в районі селища Сімеїз та Місхора, що неподалік від Ялти.
Місцеві телеграм-канали одразу почали припускати, що міг затонути російський корабель, адже звуків пусків ракет, які могли б пояснити дим в морі, не було чутно.