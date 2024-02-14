Одне із найновіших російських суден: все, що відомо про знищення "Цезаря Кунікова"

Росія продовжує втрачати свої кораблі у повномасштабній війні проти України. Біля берегів Криму потопили "Цезаря Кунікова".

Зранку 14 лютого у тимчасово окупованому Криму ГУР спільно із ЗСУ затопили великий десантний корабель "Цезар Куніков". Усе, що відомо про цю подію – читайте у тексті 24 Каналу.

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