Для них це не просто кораблі: чому росіяни плачуть над кожним знищеним судном

Чорноморський флот Росії 14 лютого зменшився на ще один великий десантний корабель "Цезар Куніков". Його знищили біля берегів Криму за допомогою ударних морських дронів Magura.

Росіянам характерна цікава психологічна поведінка, яку ми бачимо, коли вони втрачають кораблі. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що мовиться про надмірну та дуже болісну реакцію.

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Чому для Росії настільки важливі її кораблі

Саме Чорноморський флот має для окупантів дуже важливе, практично сакральне значення. Можна помітити, що, наприклад, коли вони втратили зенітно-ракетну систему С-400, яка може коштувати мільярд доларів, то реагували не так болісно. А навіть один невеликий корабель є для противника надзвичайно цінним.

Все через те, що Росія роками культивувала та "накачувала" історію нібито потужного й непереможного Чорноморського флоту,

– зауважив політтехнолог.

Він пригадав, наскільки сильно країна-агресорка пишається історією свого флоту. Там називають кораблі на честь адміралів, вчать їх з підручників, зводять пам'ятники затопленим суднам, відкривають музеї – все це перетворилося на справжній культ.

Для них це великий світ, велика сім'я з різними назвами, тому коли топлять якийсь корабель, то для них це не просто корабель, а корабель з ім'ям. Їм здається, ніби з сім'ї забрали дитину, втопили десь. Такий вже сильний зв'язок,

– сказав Борис Тизенгаузен.

Тож така сакралізація Чорноморського флоту й сприяє тому, що окупанти справді плачуть, коли їхній черговий корабель знищують Збройні Сили України.

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