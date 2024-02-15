Россиянам характерно интересное психологическое поведение, которое мы видим, когда они теряют корабли. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что говорится о чрезмерной и очень болезненной реакции.

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Именно Черноморский флот имеет для оккупантов очень важное, практически сакральное значение. Можно заметить, что, например, когда они потеряли зенитно-ракетную систему С-400, которая может стоить миллиард долларов, то реагировали не так болезненно. А даже один небольшой корабль является для противника чрезвычайно ценным.

Все потому, что Россия годами культивировала и "накачивала" историю якобы мощного и непобедимого Черноморского флота,

– отметил политтехнолог.

Он вспомнил, насколько сильно страна-агрессор гордится историей своего флота. Там называют корабли в честь адмиралов, изучают их по учебникам, возводят памятники затопленным судам, открывают музеи – все это превратилось в настоящий культ.

Для них это большой мир, большая семья с разными названиями, поэтому когда топят какой-то корабль, то для них это не просто корабль, а корабль с именем. Им кажется, будто из семьи забрали ребенка, утопили где-то. Такая уж сильная связь,

– сказал Борис Тизенгаузен.

Поэтому такая сакрализация Черноморского флота и способствует тому, что оккупанты действительно плачут, когда их очередной корабль уничтожают Вооруженные Силы Украины.

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