Знищення "Цезаря Кунікова" морськими дронами Magura V5: у Defense Express розповіли деталі

В середу, 14 лютого, ГУР спільно із ЗСУ потопили російський корабель "Цезар Куніков". У Defense Express розповіли деталі атаки морських дронів Magura V5 на ВДК Цезар Куніков.

Так, у виданні зазначили, що успішна операція щодо знищення "Цезаря Кунікова" стала результатом відточеної скоординованої "тактики зграї", якій Росія змогла протиставити лише матросів з автоматами.

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Деталі успішної атаки на ворожий корабель

У виданні наголосили, що дрони атакували ворожий корабель зграєю із різних ракурсів, послідовно уражаючи його у ключові точки.

При цьому, відповідно до хронології відео, яке опублікувало ГУР МО, перший дрон наближався до Цезаря Кунікова з боку берега, щоб уразити носову частину корабля, де є носова апарель – вразливе місце великих десантних кораблів.

Попри наявність на борту ВДК двох 57 міліметрових спарених автоматичних гармат АК-725 на відео їх роботи не помічено, натомість по кораблю бігають російські моряки. На кадрах можна побачити, що вони намагаються влучити у морський дрон з автоматів.

Як знищили "Цезар Куніков": дивіться відео

У Defense Express припустили, що, швидше за все, перший дрон поцілив у носову частину корабля, тобто перша пробоїна у ВДК утворилася в головному трюмі.

Інший дрон Magura V5 наблизився до цілі з боку моря, удар прийшовся на відсік з силовою установкою, яка знаходиться в останній третині корпусу. Завдяки тепловізору її добре видно.

Після того, як відбулося ураження у цей район корпусу прямує ще один дрон, який не лише фіксує ураження, а й збільшує їх.

Згодом ще один дрон зафіксував, що корабель "фактично лежить на боку" з диферентом на корму.

Таким чином у Росії вже мінус четвертий великий десантний корабель на Чорному морі, після знищення ВДК "Саратов", "Мінськ" та "Новочеркаськ". Окрім того, морськими дронами був пошкоджений "Оленегорский горняк",

– йдеться у повідомленні.

Які можливості втратила Росія разом із "Цезарем Куніковим"

Україна 14 лютого потопила ворожий російський ВДК "Цезар Куніков". Разом із черговим десантним кораблем Кремль втратив багато можливостей.

Так, те, що знищили російський ВДК зменшило і без того поріділий чорноморський флот країни-агресорки. За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнко, "це завдання має системний характер, тобто Україна до цієї мети йде впевнено, поступово, наскільки є спроможності й можливості, тому що командування Чорноморського флоту теж певні заходи вживає.

Мусієнко розповів, що окупанти не можуть використати свої десантні кораблі за призначенням, тому просто перевозять ними зброю, боєприпаси, ремонтне обладнання тощо. Тому, на його думку, "мінус цей корабель означає мінус у логістиці і мінус фактично "ветерана" чорноморського флоту, який брав участь не в одному конфлікті".

Керівник Центру військово-правових досліджень висловив сподівання, що далі черга за стаціонарними об'єктами, натякаючи на Кримський міст.