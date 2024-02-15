Винахідливість дозволила перехопити ініціативу у морі: розвідка про знищення"Цезаря Кунікова"

14 лютого наші військові додали до скарбнички знищених російських суден великий десантний корабель "Цезар Куніков". У розвідці Британії наголосили на винахідливості України та перехопленій ініціативі у морі.

У розвідці Великої Британії зазначили, що 14 лютого наші військові здійснили успішну атаку надводними безпілотниками по російському кораблю класу "Ропуха" "Цезар Куніков".

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Винахідливість України стримує Росію

За наявними даними, три з десяти суден класу "Ропуха" вже знищили українці своїми ударами. І втрата судна, припускають у розвідці, майже напевно ще більше обмежить і так обмежені російські ресурси, доступні у Чорному морі. А також зробить логістичний ланцюг Чорноморського флоту вразливим до додаткових атак.

Крім того, це ще й зменшує резерви окупантів для підтримки логістичних перевезень між материковою Росією, а також Кримським півостровом, коли Кримський міст буде закритим.

Винахідливість України, ймовірно, стримує Росію від вільних дій у західній частині Чорного моря і дозволяє Україні перехопити морську ініціативу у Росії,

– зазначають у розвідці.

Що відомо про ураження "Цезаря Кунікова"