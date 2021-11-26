Циган і ведмедів не викликав, – Зеленський розповів, як літав з Єрмаком у Гуту

Президент Володимир Зеленський розповів, що на день народження Андрія Єрмака, 21 листопада, перебував із ним та сім'єю в президентській резиденції "Синьогора" в селі Гута на Івано-Франківщині.

Зеленський під час пресмарафону розповів, що протягом 19 – 20 листопада був в резиденції "Синьогора". Зранку 21 листопада він полетів на покладання квітів у Київ.

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Зеленський зазначив, що коли прибув на Прикарпаття, ввечері 19 листопада зустрівся з міністром розвитку громад і територій Олексієм Чернишовим. Політики говорили про організацію Дня працівників дипломатичної служби.

Водночас у суботу, 20 листопада, у президента був вихідний. Він провів день з родиною та Єрмаком.

Циган й ведмедів не викликав, – Зеленський

Після покладання квітів 21 листопада Зеленський поїхав на роботу. Там він зустрівся з військовими, мав нараду з головнокомандувачем та міністром оборони.

Після цього я сів у гвинтокрил із Єрмаком. Там ще речі були, а в речах – бутерброди, якщо вас це цікавить. Із речами та з Єрмаком я прилетів у Гуту. Моя сім'я. Маю право. У цей день, коли я прилетів, я циган і ведмедів не викликав,

– сказав Зеленський.

Використали гвинтокрил ДСНС

Зеленський підтвердив, що для перельотів дійсно використовували гелікоптер Державної служби з надзвичайних ситуацій. З метою безпеки супроводжував їх військовий гелікоптер.

Річ у тім, що президентський гелікоптер зламався, а грошей на його ремонт не виділили. Зеленського запевнили, що використання авіації ДСНС – цілком законне.

Що цьом передувало