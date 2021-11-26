Циган і ведмедів не викликав, – Зеленський розповів, як літав з Єрмаком у Гуту
Джерело:24 канал
Президент Володимир Зеленський розповів, що на день народження Андрія Єрмака, 21 листопада, перебував із ним та сім'єю в президентській резиденції "Синьогора" в селі Гута на Івано-Франківщині.
Зеленський під час пресмарафону розповів, що протягом 19 – 20 листопада був в резиденції "Синьогора". Зранку 21 листопада він полетів на покладання квітів у Київ.
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Зеленський зазначив, що коли прибув на Прикарпаття, ввечері 19 листопада зустрівся з міністром розвитку громад і територій Олексієм Чернишовим. Політики говорили про організацію Дня працівників дипломатичної служби.
Водночас у суботу, 20 листопада, у президента був вихідний. Він провів день з родиною та Єрмаком.
Циган й ведмедів не викликав, – Зеленський
Після покладання квітів 21 листопада Зеленський поїхав на роботу. Там він зустрівся з військовими, мав нараду з головнокомандувачем та міністром оборони.
Після цього я сів у гвинтокрил із Єрмаком. Там ще речі були, а в речах – бутерброди, якщо вас це цікавить. Із речами та з Єрмаком я прилетів у Гуту. Моя сім'я. Маю право. У цей день, коли я прилетів, я циган і ведмедів не викликав,
– сказав Зеленський.
Використали гвинтокрил ДСНС
Зеленський підтвердив, що для перельотів дійсно використовували гелікоптер Державної служби з надзвичайних ситуацій. З метою безпеки супроводжував їх військовий гелікоптер.
Річ у тім, що президентський гелікоптер зламався, а грошей на його ремонт не виділили. Зеленського запевнили, що використання авіації ДСНС – цілком законне.
Що цьом передувало
- Розслідувачі "Української правди" опублікували розслідування про святкування 50-річчя Єрмака. Стверджували, що глава ОП відзначив ювілей на президентській дачі в Гуті. З ним нібито був і Зеленський.
- Андрій Єрмак заявив, що дня народження не святкував взагалі та у Карпатах він не був. Однак потім сказав, що в п'ятницю та суботу таки був там.
- Зеленський же поскаржився, що не має особистого життя через журналістів. Також він дорікнув за використання дронів над його дачею.