Росіяни могли навмисно підставити під удар "Циклон", – Плетенчук

Плетенчук висловив припущення, що росіяни навмисно підставили під удар ракетний корабель "Циклон". Це могло бути пов'язано з порушеннями під час будівництва корабля.

Зокрема, ворожий ракетоносій могли знищити через страх російських посадовців перед можливими кримінальними наслідками. Зауважимо, що після ураження "Циклону" у Криму не залишилося надводних ракетоносіїв, тому ракети летітимуть довше, що дає ППО більше часу для відбиття атак.

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Що відомо про знищення "Каракуртів"

Речник Військово-Морських сил України Дмитро Плетенчук висловив припущення, що росіяни навмисно підставили під удар ракетний корабель "Циклон" проєкту 22800 "Каракурт". Він зазначив, що проєкт "Каракурт" є старим і походить з 1990-х років.

Самі кораблі нові, а проект старий. Росіяни до нього вимушено повернулися, тому що у 2014 році Україна ввела санкції й припинила постачання газотурбінних двигунів на серії їхніх фрегатів. І, до речі, саме тому зараз у Баренцевому морі горить протичовновий російський корабель – його просто десять років ніхто належним чином не обслуговував,

– повідомив речник.

Через брак необхідних двигунів, будівництво великих кораблів у Росії було припинено, і деякі вже побудовані корпуси продані Індії. Плетенчук розповів, що російські малі ракетні кораблі, такі як "Циклон", комплектувалися російськими двигунами заводу "Звезда", однак їх виробництво було обмеженим і згодом перейшло на китайські двигуни.

Перший корабель проєкту 22800 "Каракурт" для Чорноморського флоту, "Циклон", був добудований два роки тому, але не зміг пройти державні випробування і не запустив жодної крилатої ракети "Калібр".

Кому могло бути вигідним знищення "Циклона"

Плетенчук припускає, що знищення "Циклона" могло бути вигідним деяким російським посадовцям, аби уникнути відповідальності за недоліки в будівництві корабля.

Він також повідомив, що інші кораблі цього проєкту мали подібні проблеми: "Аскольд" був знищений в Керчі, два кораблі перейшли до Каспію, а один ще будується в Зеленодольську.

Речник також зазначив, що Росія вивела всі ракетоносії з окупованого Криму. Зокрема, країна-агресорка почала заряджати їх у Новоросійську. Це обумовлено великим ризиком для ворожих кораблів у разі їх перебування в акваторії Криму, де вони можуть бути уражені Силами оборони України.

"Найімовірніше, вони (росіяни – 24 Канал) просто притягнули крани з Криму до Новоросійська під підводні човни. Але в них залп чотири, а не вісім ракет. І ефективність застосування "Калібрів" як окремої одиниці озброєння вже під питанням", – зазначає Плетенчук

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