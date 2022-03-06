Ціла хвиля мітингів: де на Херсонщині протестували проти окупаційних військ
6 березня 2022 , 18:56Читать новость на русском
Українці на Херсонщині навіть не думають віддавати путінським загарбникам свою землю. В області пройшла хвиля протестів проти російських окупаційний військ.
6 березня мешканці Херсонської області вийшли на мирні мітинги проти окупантів. Зокрема, величезний протест зафіксували у Херсоні.
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Водночас мітинги проти путінських окупаційних військ відбулися у таких населених пунктах області:
- Новій Каховці;
- Каховці;
- Таврійську;
- Генічеську;
- Новоолексіївці;
- Каланчаку.
Жителі області показали всьому світу, що Херсонщина – це Україна, і жодні загарбники не зможуть це змінити.
Українці Херсонщини протестували проти окупантів / Фото Херсонської ОДА
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