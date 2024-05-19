Підготовка до 2 фази наступу на Харківщині: в ISW розкрили найближчі цілі Кремля

Кремль поставив окупаційним військам дві головні цілі –захопити міста Часів Яр на Донеччині і Вовчанськ на Харківщині.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW) в актуальному огляді. Аналітики також проаналізували успіхи ворога у наступальних зусиллях.

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Зокрема, у звіті відзначили активізацію російьких військ зусилля із захоплення оперативно важливого міста Часів Яр, користуючись наступами на півночі Харківської області та сході України і створюючи більший тиск на Сили оборони України.

Поновлення штурмів біля Часового Яру

Зазначають, що окупанти не досягли значних тактичних успіхів у районі Часового Яру після проведення ротного механізованого штурму на східній околиці міста 4 квітня і не проводили механізованих штурмів у цьому районі до 17 травня.

Після штурму 4 квітня була активізація російських наступальних операцій поблизу Часового Яру і поновлення механізованих штурмів в цьому районі, ймовірно, свідчать про загальну інтенсифікацію російських зусиль із захоплення цього міста,

– ідеться у звіті.

Аналітики зазначили, що з оперативної точки зору для окупантів є важливим захоплення Часового Яру, адже це забезпечило б росіянам вигідні позиції для подальших наступальних операцій на Костянтинівку і Дружківку – міст, які є основою оборони Сил оборони в Донецькій області.

Наступ на Харківщині

Також російські війська визначили пріоритетним захоплення Вовчанська, оскільки це, ймовірно, одна з тактичних цілей першої фази наступальних операцій на півночі Харківської області.

Російське військове командування, ймовірно, поставило захоплення Вовчанська як одну з ключових тактичних цілей першої фази наступальної операції на півночі Харківської області,

– вважають аналітики.

! Пояснюють в ISW це тим, що Вовчанськ є найбільшим населеним пунктом безпосередньо на кордоні, якийблизький до російського тилу, для підготовки та початку

Мета наступу на Харківщині

Водночас усе ще не зрозуміло, чи друга фаза російської наступальної операції на півночі Харківської області потрібна для розширення "буферної зоні" вздовж кордону, чи оперативна мета Росії – просунутися в межах дальності дії артилерії до Харкова та його околиць.

Крім того, наступна фаза наступальної операції з Вовчанська може бути способом просунутися до Великого Бурлука, що створить загрозу оперативному тилу українського угруповання, яке обороняється на Куп'янському напрямку.