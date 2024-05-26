Якщо не захочуть бути її частиною: Зеленський назвав найближчі цілі Росії серед країн
Джерело:Vlast
Знаючи імперські амбіції Кремля, вочевидь Москва не зупиниться лише на війні в Україні. Президент України назвав наступні потенційні цілі країни-агресорки серед країн.
Відповідна заява Володимира Зеленського пролунала на тлі численних російських провокацій у бік країн Балтії. Її він озвучив в інтерв'ю для центральноазіатських ЗМІ.
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Які країни цікавлять Путіна в першу чергу
Український лідер вважає, що радше за все станом на сьогодні перед потенційним ударом з боку Кремля перебувають країни Балтії – Естонія, Литва та Латвія. Він зазначив, що уже застерігав партнерів нашої держави стосовно цієї загрози.
На цих країнах можна спробувати перевірити реакцію НАТО на вторгнення чи незаконний перетин кордону цих країн з боку Росії,
– каже президент.
За його словами, перші подібні кроки було днями зроблено країною-агресоркою. Володимир Зеленський нагадав, що росіяни вже відсували естонські буї, а також здійснювали перетин морських кордонів, які хочуть посунути на межі з Литвою та Фінляндією.
Він наголосив, що реакції з боку країн Північноатлантичного альянсу не було, оскільки вони дуже обережні. А от Росії це й треба – показати свою силу, оскільки вочевидь відчуває безкарність. Наразі ж, як пояснив президент, є інформація, що до пріоритетів та найближчих цілей Росії належать балтійські країни, Молдова, а також Казахстан.
Неминуче чекає вторгнення
Він також звернувся до Казахстану та Узбекистану, зауваживши, що здебільшого Росії просто потрібна причина, аби розпочати агресію, а вже потім станеться окупація якогось з районів.
За його словами, якщо хтось буде чинити спротив приєднанню до Росії, то його неминуче чекає повномасштабне вторгнення, і відповідно, смерті та війна, які спричинять загарбники.
Останні провокації з боку Росії: що про це відомо
- Ще 21 травня на сайті російського уряду з'явився так званий наказ про "односторонню зміну кордону" з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Ініціативу подало Міністерство оборони Кремля, але після розголосу документ зник зі сайту.
- Пізніше, а саме – 23 травня, Естонія заявила, що російські прикордонники познімали буї, встановлені на естонській половині річки Нарва. Через інцидент тимчасового повіреного у справах Росії Ленара Салімулліна викликали в МЗС.
- За даними джерел, в Євросоюзі констатують, що у такий спосіб Москва намагається перевірити терпіння Заходу. Високопосадовець ЄС заявив, що Кремлю було цікаво дізнатися, якою буде відповідь Брюсселя на подібні витівки.