Цілилися по критичній цивільній інфраструктурі: на Черкащині повідомили деталі атаки

Ігор Табурець, начальник Черкаської ОВА, заявив, що у понеділок, 26 серпня, була найдовша повітряна тривога на Черкащині – 13 годин. На щастя, люди не постраждали.

Окупанти жорстоко вдарили по Україні зранку у понеділок. У деяких областях тривога тривала понад 14 годин. На жаль, під ударом були енергетичні об'єкти.

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Які наслідки масованої атаки 26 серпня для Черкаської області

Цей російський удар був укотре націлений на критичну цивільну інфраструктуру. Тому ситуація в енергетиці зараз складна. Графіки відключень задіяні жорсткі. Як тільки ми отримуємо інформацію від енергетиків про зміни – відразу вам повідомляю. Ми поновили роботу пунктів незламності по області у зв'язку з нестабільною роботою енергосистеми,

– мовиться в повідомленні.

Також Ігор Табурець підкреслив: дуже важливо реагувати на повітряні тривоги. Убезпечуючи себе, цивільні допомагають нашій ППО працювати по ворожих цілях.

"Шахед" у Золотоніському районі наробив лиха: у селі Шрамківка 17 пошкоджених домоволодінь, із них 3 – суттєво. Ще пошкоджена електролінія.

Наша ППО знищила 10 ворожих дронів у межах області, у більшості випадків минулося без наслідків.