Цілком хибна, – США спростували заяву Шойгу про "хімічну зброю" на Донбасі
Джерело:Пентагон
У Пентагоні рішуче відкинули інформацію про можливе провокації з хімічною зброєю на Донбасі. У Держдепі наголосили, що всю відповідальність за ескалацію поблизу українського кордону несе Росія.
Рішуче спростував інформацію про "підготовку провокацій з використанням хімічної зброї" прессекретар Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу. Він наголосив, що слова міністра оборони Росії Сергія Шойгу не відповідають дійсності.
Раніше Росія й далі нарощує війська біля кордону з Україною, – Пентагон
Ллойд Остін не розмовляв з Сергієм Шойгу
Ці заяви міністра Шойгу є цілком хибними,
– сказав Кірбі.
Також Кірбі зауважив, що міністр оборони США Ллойд Остін не проводив перемовин з Шойгу щодо ескалації ситуації біля українського кордону.
У Держдепі наголосили на фальшивій риториці Москви
Оприлюднив позицію Держдепу і голова пресслужби Держдепу Нед Прайс. У твітері він написав, що відповідальність за ситуацію повністю на Росії та її довірених особах.
Ми закликаємо Росію припинити використовувати фальшиву риторику і вжити суттєвих кроків для деескалації напруженості, щоб створити позитивну атмосферу для дискусій,
– наголосив Прайс.
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Заява Шойгу про "провокації на Донбасі": коротко
- За версією Шойгу, американські приватні військові компанії буцімто "готують ЗСУ до активних бойових дій".
- Міністр оборони Росії переконує, що на Донбасі нібито перебувають понад 120 американських спецпризначенців.
- Ба більше, Шойгу переконує, що нібито привезли "резервуари з невизначеними хімічними компонентами" і "планують використати їх для провокацій".
- Звісно, жодних доказів міністр держави-агресорки не навів.
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