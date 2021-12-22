Цілком хибна, – США спростували заяву Шойгу про "хімічну зброю" на Донбасі

22 грудня 2021 , 10:32
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Джерело:

Пентагон

У Пентагоні рішуче відкинули інформацію про можливе провокації з хімічною зброєю на Донбасі. У Держдепі наголосили, що всю відповідальність за ескалацію поблизу українського кордону несе Росія.

Рішуче спростував інформацію про "підготовку провокацій з використанням хімічної зброї" прессекретар Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу. Він наголосив, що слова міністра оборони Росії Сергія Шойгу не відповідають дійсності.

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Ллойд Остін не розмовляв з Сергієм Шойгу

Ці заяви міністра Шойгу є цілком хибними,
– сказав Кірбі.

Також Кірбі зауважив, що міністр оборони США Ллойд Остін не проводив перемовин з Шойгу щодо ескалації ситуації біля українського кордону.

У Держдепі наголосили на фальшивій риториці Москви

Оприлюднив позицію Держдепу і голова пресслужби Держдепу Нед Прайс. У твітері він написав, що відповідальність за ситуацію повністю на Росії та її довірених особах.

Ми закликаємо Росію припинити використовувати фальшиву риторику і вжити суттєвих кроків для деескалації напруженості, щоб створити позитивну атмосферу для дискусій,
– наголосив Прайс.

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Заява Шойгу про "провокації на Донбасі": коротко

  • За версією Шойгу, американські приватні військові компанії буцімто "готують ЗСУ до активних бойових дій".
  • Міністр оборони Росії переконує, що на Донбасі нібито перебувають понад 120 американських спецпризначенців.
  • Ба більше, Шойгу переконує, що нібито привезли "резервуари з невизначеними хімічними компонентами" і "планують використати їх для провокацій".
  • Звісно, жодних доказів міністр держави-агресорки не навів.

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Автор: Ірина Пундор