Ціллю був Яворівський район, ударна хвиля завдала руйнувань, – Садовий про нічний обстріл

Вночі окупанти завдали масованої атаки по Львову, наші військові вже навчили дуже активно збивати ракети, тому вони не зачепили Львів. Проте завдали значної шкоди інфраструктурі за містом.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Він також додав, що, на жаль, львів'яни вночі змушені рахувати не зірки, а ракети, що завдають ударів.

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Ракети місто не зачепили, я так розумію, що цілюю був Яворівський район. І всі ракети мали бути приземлені на кордоні з Польщею, там відстань 15 кілометрів від поляків. Дякуючи нашим військовим, такої великої біди не сталося,

– повідомив міський голова Львова.

Андрій Садовий додав, що ударна хвиля все ж завдала руйнацій. "Також говорив з головою Новояворівської громади, руйнування є в селищі Шкло – там повилітали вікна, будинки посікло уламками. Певні об'єкти інфраструктури також пошкоджені", – говорить Садовий.