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      Цілодобовий телефон довіри у Києві: куди звертатися та як працює

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      Відмовити від самогубства чи допомогти оговтатися від домашнього насилля. У Київському міському центрі роботи з жінками запровадили цілодобовий телефон довіри. Скористатися допомогою можуть і чоловіки, і діти. Психологи кажуть, роботи стільки, що важко витримати таке велике навантаження.

      У Києві запрацював цілодобовий телефон довіри, куди за добу надходить 20 дзвінків. Найчастіше телефонують люди, які потерпають від насильства в сім'ї. Проте, бувають і складніші випадки.

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      "Це дуже велика відповідальність, це велика емоційна напруга. Коли телефонують суїцидальники – це дуже важко. Тому що ми повинні людині дати ресурс для того, щоб людина хотіла далі жити і справлятися зі своєю ситуацією", – розповіла психолог Київського міського центру роботи із жінками Альона Грицай.

      Під час дзвінків, психологи можуть одразу приєднати й поліцію.

      В місті Києві запустилася "Поліна" – це загін, який призваний працювати виключно з домашнім насильством. В нас з ними є домовленість, що наш колцентр працює з районними відділками. Ми одразу направляємо телефонний дзвінок, якщо є така необхідність,
      – пояснила директорка Київського міського центру роботи із жінками Тетяна Зотова.

      Психологи кажуть, аби повідомити про насилля в родині, телефонують навіть діти.

      "Зазвичай це можуть бути підлітки, тому що вони дуже гостро переживають стан, коли мама з татом сваряться. Тим паче це перехідний період. Ми спілкуємося, ми намагаємось дитині пояснити, чому, як і якось стабілізувати емоційний стан", – додала психолог Київського міського центру роботи із жінками Альона Грицай.

      Телефон довіри
      Працівниці телефону довіри

      Через таку напружену роботу, директор центру каже, вже звільнилося двоє психологів.

      Вони не витримали навантаження і вони, на жаль, пішли. Також таким критерієм для них була заробітна плата, вона не може бути такою для гарного фахівця в цій області,
      – заявила директор Київського міського центру роботи із жінками Тетяна Зотова.

      Від п’яти до семи тисяч гривень – така заробітна плата у психолога сьогодні. Поки, телефон довіри, працює у тестовому режимі, але вже у лютому 2020 року там планують запрацювати повноцінно.

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      До того ж на базі центра створять й кризові кімнати на правому та лівому березі столиці. Там можна буде отримати притулок та психологічну допомогу. Якщо вам потрібна консультація психолога, можна зателефонувати на короткий номер 1500. Наразі центр шукає підготовлених фахівців, а ще вишукує можливість збільшити заробітну плату.

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      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Новини Києва
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