В Україні можуть запровадити цільову мобілізацію: що це означає і хто під неї підпадає

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 21 листопада. Окрім того, після війни влада може оголосили цільову мобілізацію.

Зокрема, українців планують залучити до відбудови держави. Детальніше про цільову мобілізацію розповідає 24 канал.

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Що таке "цільова мобілізація"

У травні 2022 року Кабмін розширив "Положення про єдину державну систему цивільного захисту". Тож після закінчення війни українців можуть залучати до ліквідації її наслідків. Зокрема, для відбудови нашої держави.

Мобілізоване населення не братиме участі в бойових діях. Громадяни будуть працювати на визначених територіях після проведення розмінувань та аварійно-рятувальних робіт. На час цільової мобілізації робоче місце, посада та середня зарплата зберігаються.

Хто підпадає під цільову мобілізацію

До ліквідації наслідків війни будуть залучати, перш за все, сили цивільного захисту. Їм допомагатимуть аварійно-рятувальні, пожежно-рятувальні служби та інші підрозділи.

Однак, якщо виникне потреба у додаткових ресурсах, мобілізувати можуть й інше працездатне населення. Втім, за добровільною згодою.

Раніше, постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що уряд передбачив можливість залучати працівників і волонтерів без фахової освіти для надання соціальних послуг під час надзвичайного чи воєнного стану. Зокрема, для виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Зверніть увагу! Наразі українці можуть добровільно долучитися до ліквідації наслідків російської агресії. Для цього треба заповнити відповідну анкету за посиланням.

Які завдання можуть ставити перед мобілізованими

Ліквідація наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій;

​ліквідація наслідків воєнних дій в населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження;

відновлення критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення населення;

визначення населених пунктів та районів, що потребують проведення гуманітарного розмінування, маркування небезпечних ділянок, розмінування територій.

Зазначимо, раніше цільову мобілізацію могли запроваджувати для усунення наслідків надзвичайних ситуацій.

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Коротко про загальну мобілізацію в Україні

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 21 листопада.

Володимир Зеленський скасував осінній призов та відтермінував демобілізацію.

Раніше в ОП заявили, що поки оголошувати додаткову мобілізацію не планують. Однак, усе залежить від ситуації на полі бою.

Речник Державної прикордонної служби зазначив, що українські студенти не підлягають мобілізації. Однак, чоловіки не можуть виїжджати за межі держави.

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