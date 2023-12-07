Ексглава МЗС Китаю, що зник влітку, помер у госпіталі Пекіна, – Politico

Колишній глава МЗС Китаю Цінь Ган зник у липні 2023 року після того, як його звільнили з обійманої посади. Журналісти видання Politico зазначили, що китайський політик невдовзі помер після свого звільнення.

Автори матеріалу припустили, що колишній очільник китайського міністерства міг померти від тортур або накласти на себе руки. Однак цю інформацію неможливо перевірити через непрозорість системи КНР.

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Цінь Ган міг померти в липні 2023 року

Журналісти Politico наголосили, що Цінь Ган відігравав вирішальну роль у нагляді за взаємовідносинами президента Сі Цзіньпіна з іноземними високопоставленими особами з 2014 по 2018 рік. Після короткого періоду перебування на посаді заступника міністра закордонних справ Цінь Ган у липні 2021 року був швидко призначений послом у Вашингтоні, а лише за 18 місяців він став міністром закордонних справ.

Однак 25 червня 2023 року Цінь Ган загадковим чином зник з поля зору після зустрічей у Пекіні з міністрами закордонних справ Шрі-Ланки та В'єтнаму, а також заступником міністра закордонних справ Росії Андрієм Руденком.

Чутки про його зникнення спочатку оберталися навколо роману з репортеркою китайської телекомпанії Phoenix TV, на ім'я Фу Сяотян. Автори матеріалу наголосили, що, за неперевіреною інформацією, він з нею зачав дитину, яка є громадянином США.

З усім тим, інсайдери, які мають доступ до високопоставлених чиновників, розкрили, що справжня причина раптового зникнення Цінь Гана полягає в його участі в набагато серйознішому скандалі. Повідомляється, що в цьому скандалі фігурують міністр оборони та кілька генералів, які керували ракетними військами Китаю, відповідальними за програму ядерної зброї країни.

Примітно, що приблизно в той самий час, коли зник Цінь Ган, головнокомандувач ракетними військами Лі Ючао, його заступник Лю Гуанбінь і колишній заступник Чжан Чженьчжун також зникли безвісти. Усі вони були офіційно звільнені та замінені офіцерами Військово-морських і Військово-повітряних сил, що є надзвичайно рідкісним явищем, оскільки старші командири ракетних підрозділів зазвичай отримують підвищення по службі.

Після визнання чистки в ракетних військах Лі Шанфу, який був призначений міністром оборони Китаю президентом Сі Цзіньпіном у березні 2023 року, так само зник. Наприкінці жовтня було оголошено про його офіційне звільнення, що ще більше поглибило інтригу навколо цього скандалу.

Наостанок журналісти зазначили, що з огляду на непрозорість китайської системи неможливо остаточно підтвердити ці повідомлення. Китайський уряд також не коментує внутрішньої роботи Комуністичної партії. Припускається, що міністр міг померти у госпіталі для високопосадовців у Пекіні.

Раніше Цінь Ган зник після свого звільнення