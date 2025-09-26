Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила за результатами зустрічі з бізнесом у Дніпрі у четвер, інформує 24 Канал.

Це питання потребує дискусії як всередині уряду, так і в експертному і бізнес-середовищі. Якщо ціна електрики для українського підприємства буде вищою, ніж аналогічна ціна для підприємства за кордоном, ми втрачатимемо конкурентоздатність,

– заявила Юлія Свириденко.

Прем'єрка зазначила, що проблеми гірничо-металургійного комплексу (ГМК) заслуговують на більшу увагу як місцевої влади, так і окремих міністерств.

"Адже такі підприємства не лише роблять внесок в економіку, але й фактично забезпечують життя цілих міст, особливо поблизу лінії фронту. Це і проблематика внутрішніх тарифів, і доступ на зовнішні ринки, і виклики євроінтеграції. Такого секторального підходу не вистачає і в інших важливих галузях", – зазначила очільниця уряду.

Представники ГМК неодноразово вказували на вкрай негативний вплив підвищення цін на електроенергію та зростання тарифів на залізничні перевезення.

Зокрема, Генеральний директор ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.) Мауро Лонгобардо, який брав участь у зустрічі зі Свириденко розповів про критичну ситуацію на підприємстві, що склалася, через високі тарифи на електроенергію. Лише за 5 місяців цього року чистий збиток компанії сягнув близько 3,8 мільярда гривень.

Нагадаємо, що протягом першого півріччя ціни на електроенергію в Україні були найвищими у Європі, а в липні вони виросли ще: з урахуванням вартості за транспортування та розподіл ціна за мегават становила 150 доларів.