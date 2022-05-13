Ціна зволікань – тисячі життів, – Подоляк дорікнув сенатору Кентукі за блокування допомоги
Джерело:твітер Михайла Подоляка
Михайло Подоляк дорікнув Ренду Полу – сенатору Кентуккі – за блокування допомоги для України. Проросійський політик затягнув ухвалення рішення США про надання 40 мільярдів доларів.
Радник глави Офісу Президента запитав, чи всі бачили відео CNN, в якому російські військові заради розваги стріляють у спину мирним громадянам. Подоляк наголосив, що ціна одного дня зволікання – це сотні вбитих і зґвалтованих.
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Усі бачили відео CNN, де російські військові заради фану стріляють у спину мирним громадянам? Скільки таких злочинів відбувається в цю хвилину на Сході та Півдні України? Ціна одного дня зволікання – сотні вбитих і зґвалтованих. Ціна тижня – тисячі людей,
– заявив Подоляк.
Окрім того, радник глави Офісу Президента опублікував моторошне відео від CNN та побажав Ренду Полу "приємної ранкової кави".
Подоляк дорікнув сенатору Кентуккі: дивіться відео
Проросійський сенатор-трампіст намагається блокувати законопроєкт
- Пол – проросійський сенатор – намагається блокувати закон про надання 40 мільярдів доларів допомоги Україні. Водночас йому фактично вдалося лише затягнути ухвалення документа на кілька днів.
- Сенатор хоче, аби закон передбачав створення спеціального генерального інспектора. Його призначенням буде контролювати витрати військової допомоги Україні.
- Сенатор Чак Шумер заявив, що новий пакет допомоги готовий до відправки в Україну. Однак Пол не дає це реалізувати.
Загалом Пол – відомий своєю скандальною поведінкою. Зокрема, у розпал пандемії COVID-19 закликав "знімати маски та спалювати паспорти вакцинації".
Палата представників США ухвалила законопроєкт
- Палата представників США ще 11 квітня ухвалила законопроєкт про виділення 40 мільярдів доларів для підтримки України. Ці гроші – перша сума, яку Штати виділили Україні після підписання закону про ленд-ліз.
- "За" проголосували 368 законодавців. "Проти" – лише 57.
- Роза ДеЛауро – конгресвумен – наголосила, що Україна потребує термінової допомоги, а США можуть її надати.
- ДеЛауро наголосила: "Ми несемо моральну відповідальність за надання цієї підтримки".
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