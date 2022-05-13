Ціна зволікань – тисячі життів, – Подоляк дорікнув сенатору Кентукі за блокування допомоги

Михайло Подоляк дорікнув Ренду Полу – сенатору Кентуккі – за блокування допомоги для України. Проросійський політик затягнув ухвалення рішення США про надання 40 мільярдів доларів.

Радник глави Офісу Президента запитав, чи всі бачили відео CNN, в якому російські військові заради розваги стріляють у спину мирним громадянам. Подоляк наголосив, що ціна одного дня зволікання – це сотні вбитих і зґвалтованих.

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Усі бачили відео CNN, де російські військові заради фану стріляють у спину мирним громадянам? Скільки таких злочинів відбувається в цю хвилину на Сході та Півдні України? Ціна одного дня зволікання – сотні вбитих і зґвалтованих. Ціна тижня – тисячі людей,

– заявив Подоляк.

Окрім того, радник глави Офісу Президента опублікував моторошне відео від CNN та побажав Ренду Полу "приємної ранкової кави".

Подоляк дорікнув сенатору Кентуккі: дивіться відео

Проросійський сенатор-трампіст намагається блокувати законопроєкт

Пол – проросійський сенатор – намагається блокувати закон про надання 40 мільярдів доларів допомоги Україні. Водночас йому фактично вдалося лише затягнути ухвалення документа на кілька днів.

Сенатор хоче, аби закон передбачав створення спеціального генерального інспектора. Його призначенням буде контролювати витрати військової допомоги Україні.

Сенатор Чак Шумер заявив, що новий пакет допомоги готовий до відправки в Україну. Однак Пол не дає це реалізувати.

Раніше Ренд Пол тісно співпрацював із колишнім президентом країни Дональдом Трампом.

Загалом Пол – відомий своєю скандальною поведінкою. Зокрема, у розпал пандемії COVID-19 закликав "знімати маски та спалювати паспорти вакцинації".

Палата представників США ухвалила законопроєкт

Палата представників США ще 11 квітня ухвалила законопроєкт про виділення 40 мільярдів доларів для підтримки України. Ці гроші – перша сума, яку Штати виділили Україні після підписання закону про ленд-ліз.

"За" проголосували 368 законодавців. "Проти" – лише 57.

Роза ДеЛауро – конгресвумен – наголосила, що Україна потребує термінової допомоги, а США можуть її надати.

ДеЛауро наголосила: "Ми несемо моральну відповідальність за надання цієї підтримки".

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