Що буде з цінами на пальне в Україні?

Колишній заступник директора "Укртранснафти" пояснив 24 каналу, від чого будуть залежити ціни на бензин найближчим часом.

Білорусь з 23 квітня призупинила експорт до України бензину і дизпалива через неякісну нафту з Росії. Росія встановлює заборону на експорт в Україну нафти і нафтопродуктів. Нафта дорожчає на тлі можливих санкцій проти Ірану. Як всі ці події вплинуть на українських водіїв і ціни на бензин – 24 каналу пояснив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

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Він зазначив, що наразі спостерігається зростання ціни на паливо, на тлі підвищення ціни на нафту. Гончар зауважив, що схожа ситуація в країні відбувалася минулого року, коли ціна на нафту зросла майже до 80 доларів за барель. Він наголосив, що ціна на пальне в Україні падає через якийсь час після зниження цін на нафту.

Ми маємо можливість робити альтернативні постачання нафти і нафтопродуктів, хоча, безперечно, це буде дорожче. Зростання цін матиме місце, але воно не буде аж таке карколомне,

– заявив Михайло Гончар.

Він також відзначив міцну позицію гривні на сьогодні та додав, що у разі, якщо стабільність гривні спостерігатиметься і надалі, то ціна на бензин може зрости на кілька гривень, але не більше.

"Якщо відбудуться якісь дії із валютним курсом на тлі всіх цих розборок із "Приватбанком", якщо відбудеться падіння гривні до долара, то зростання цін буде більш серйозним", – додав Гончар.

Зокрема він зазначив, що ціна на пальне в Україні не так сильно залежить від того, що відбувається у Росії, а більше залежить від ситуації на глобальному ринку, від цін на нафту і від того, що відбувається на фінансовому ринку в Україні.



Ціни на пальне на автозаправках України станом на 23 квітня