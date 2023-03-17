Ціни високі навіть попри скандал: "Схеми" отримали доступ до річних контрактів Міноборони

Журналісти "Схем" отримали доступ до всіх річних контрактів на постачання продуктів для ЗСУ. Їх Міноборони уклало у грудні минулого року.

Однак після скандалу ціни так і залишились високими. Так, постачальники їжі для армії закуповують продукти вдвічі – втричі дешевше, ніж продають їх Міноборони.

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Ціни залишаються вищими за середньоринкові

Журналісти "Схем" дійшли висновку, що навіть після зниження цін та обмеження дії контрактів трьома місяцями, з багатьох ключових позицій ціни залишаються вищими за середньоринкові.

До того ж армійські постачальники самі закуповують найбільш "ходові" продукти для за цінами у двічі – тричі нижчими, ніж зрештою постачають їх для ЗСУ. Таким чином, маржа для приватних фірм по цих позиціях на багатомільярдних контрактах нерідко становить 30 – 70%.

Так, яблука постачальники продаватимуть військовим від 25 до 51 гривень за кілограм. Водночас вони самі закуповують їх максимум по 15 – 16 гривень за кілограм.

постачальники продаватимуть військовим від 25 до 51 гривень за кілограм. Водночас вони самі закуповують їх максимум по 15 – 16 гривень за кілограм. Вартість яєць для Міноборони склала в середньому 9 гривень за штуку, хоча закуповують їх компанії в діапазоні 5,4 – 6,3 гривні за штуку.

для Міноборони склала в середньому 9 гривень за штуку, хоча закуповують їх компанії в діапазоні 5,4 – 6,3 гривні за штуку. Ціну на картоплю заклали у розмірі від 17,7 і до 27 гривень за кілограм. Після скандалу деякі фірми знизили ціну до 12,6 гривні за кілограм, а деякі – так і залишили 17,7 гривні за кілограм. Водночас у грудні – січні самі вони закуповували її за ціною від 7,6 до 10,8 гривні за кілограм.

заклали у розмірі від 17,7 і до 27 гривень за кілограм. Після скандалу деякі фірми знизили ціну до 12,6 гривні за кілограм, а деякі – так і залишили 17,7 гривні за кілограм. Водночас у грудні – січні самі вони закуповували її за ціною від 7,6 до 10,8 гривні за кілограм. Капусту раніше планували продавати по 30 – 37,2 гривні за кілограм, а після скандалу – по 16,2 – 26,2 гривні за кілограм. Закуповували у грудні – січні компанії цей овоч по 8,5 – 14,4 гривні за кілограм.

Ціни залишилися високими навіть після скандалу з Міноборони / "Схеми"

Скандал з Міноборони: все, що відомо

У січні 2023 року журналісти опублікували розслідування про те, що Міноборони закуповує продукти для військових за завищеними цінами.

Через скандал у відставку подав заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ.

25 січня було звільнено керівника департаменту Міноборони Богдана Хмельницького, який відповідав за закупівлі.

ДБР оголосило про підозри ексзаступнику міністра оборони, колишньому в.о. директора департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів МО та чинному співробітнику Міноборони.

Згодом у мережі поширили інформацію, що чиновник МО Олександр Лієв нібито має російський паспорт. Однак це виявилось неправдою.

Загальна сума на харчування для армії, яку Міноборони попередньо закладало на 2023 рік –