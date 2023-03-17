Ціни високі навіть попри скандал: "Схеми" отримали доступ до річних контрактів Міноборони
Джерело:"Радіо Свобода"
Журналісти "Схем" отримали доступ до всіх річних контрактів на постачання продуктів для ЗСУ. Їх Міноборони уклало у грудні минулого року.
Однак після скандалу ціни так і залишились високими. Так, постачальники їжі для армії закуповують продукти вдвічі – втричі дешевше, ніж продають їх Міноборони.
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Ціни залишаються вищими за середньоринкові
Журналісти "Схем" дійшли висновку, що навіть після зниження цін та обмеження дії контрактів трьома місяцями, з багатьох ключових позицій ціни залишаються вищими за середньоринкові.
До того ж армійські постачальники самі закуповують найбільш "ходові" продукти для за цінами у двічі – тричі нижчими, ніж зрештою постачають їх для ЗСУ. Таким чином, маржа для приватних фірм по цих позиціях на багатомільярдних контрактах нерідко становить 30 – 70%.
- Так, яблука постачальники продаватимуть військовим від 25 до 51 гривень за кілограм. Водночас вони самі закуповують їх максимум по 15 – 16 гривень за кілограм.
- Вартість яєць для Міноборони склала в середньому 9 гривень за штуку, хоча закуповують їх компанії в діапазоні 5,4 – 6,3 гривні за штуку.
- Ціну на картоплю заклали у розмірі від 17,7 і до 27 гривень за кілограм. Після скандалу деякі фірми знизили ціну до 12,6 гривні за кілограм, а деякі – так і залишили 17,7 гривні за кілограм. Водночас у грудні – січні самі вони закуповували її за ціною від 7,6 до 10,8 гривні за кілограм.
- Капусту раніше планували продавати по 30 – 37,2 гривні за кілограм, а після скандалу – по 16,2 – 26,2 гривні за кілограм. Закуповували у грудні – січні компанії цей овоч по 8,5 – 14,4 гривні за кілограм.
Ціни залишилися високими навіть після скандалу з Міноборони / "Схеми"
Скандал з Міноборони: все, що відомо
- У січні 2023 року журналісти опублікували розслідування про те, що Міноборони закуповує продукти для військових за завищеними цінами.
- Через скандал у відставку подав заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ.
- 25 січня було звільнено керівника департаменту Міноборони Богдана Хмельницького, який відповідав за закупівлі.
- ДБР оголосило про підозри ексзаступнику міністра оборони, колишньому в.о. директора департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів МО та чинному співробітнику Міноборони.
- Згодом у мережі поширили інформацію, що чиновник МО Олександр Лієв нібито має російський паспорт. Однак це виявилось неправдою.