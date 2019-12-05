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      Ціни на пальне повинні впасти

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      Великі АЗС повинні знизити свої ціни на пальне / vlasno.info

      Низка великих АЗС повинні будуть знизити ціни на бензин і дизельне пальне в Україні. Відповідні обов’язкові для виконання рекомендації ухвалив Антимонопольний комітет 5 грудня.

      Рішення АМКУ стосується мереж АЗС WOG, OKKO, "Укрнафта", AMIC, Shell, Socar, UPG та Glusco, свідчить повідомлення на сайті комітету.

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      В АМКУ зазначили, що:

      • у червні-листопаді 2019 року середні оптові ціни на бензин А-95 та дизельне пальне впали на 20%.
      • Водночас курс долара впав на 12%.
      • Також знизилися роздрібні ціни на бензин у низці мереж АЗС на 5-5,6%.
      • Попри це, компанії WOG, OKKO та "Укрнафта" не знизили свої ціни на бензин.

      "АМКУ ухвалив такі обов'язкові до розгляду рекомендації компаніям ужити заходів щодо встановлення роздрібних цін на високооктанові бензини та дизельне паливо на рівні, який існував би за умов значної конкуренції на ринку", – мовиться у повідомленні комітету.

      Там дали АЗС час до 15 грудня, аби прозвітувати про виконання рекомендацій.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Авто Пальне Транспорт Ціни Гроші АМКУ
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