Цинічна атака окупантів: вибухи пролунали в Харкові, Миколаєві та Нікополі

21 серпня 2022 , 01:35
Читать новость на русском

російські окупанти знову вирішили бити по мирних людях в українських містах. Цього разу обстріли було чутно на Харківщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині.

Вибухи почали лунати відразу після опівночі – орієнтовно з 00:07 21 серпня у Харкові. Миколаїв та Нікополь вороги атакували пізніше – орієнтовно о 1 годині ночі 21 серпня. 

Читайте також Вибухи у Криму та Мелітополі, атака багатоповерхівки у Вознесенську: основне за 178 день війни

Обстріли українських міст

У Харкові лунали вибухи,
– повідомило Суспільне.

За даними місцевого телеграм-каналу "Харьков Life", російські ракети вилетіли з білорусі. 

"Орієнтовно 6 – 9 прильотів було по нашому регіону. Після прильотів почалася сильна пожежа", – мовиться в повідомленні.  

За попередніми даними, "прильоти" були до Чугуєва. За інформацією очевидців – кілька ракет вибухнуло в небі. 

Виліт ракет від окупантів: дивіться відео

Також очевидці повідомили про вибухи в Миколаєві та Нікополі.  

 

Автор: Діана Квасневська