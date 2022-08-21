Цинічна атака окупантів: вибухи пролунали в Харкові, Миколаєві та Нікополі
російські окупанти знову вирішили бити по мирних людях в українських містах. Цього разу обстріли було чутно на Харківщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині.
Вибухи почали лунати відразу після опівночі – орієнтовно з 00:07 21 серпня у Харкові. Миколаїв та Нікополь вороги атакували пізніше – орієнтовно о 1 годині ночі 21 серпня.
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Обстріли українських міст
У Харкові лунали вибухи,
– повідомило Суспільне.
За даними місцевого телеграм-каналу "Харьков Life", російські ракети вилетіли з білорусі.
"Орієнтовно 6 – 9 прильотів було по нашому регіону. Після прильотів почалася сильна пожежа", – мовиться в повідомленні.
За попередніми даними, "прильоти" були до Чугуєва. За інформацією очевидців – кілька ракет вибухнуло в небі.
Виліт ракет від окупантів: дивіться відео
Також очевидці повідомили про вибухи в Миколаєві та Нікополі.