"Цинічна відповідь за успіхи на фронті": Зеленський показав кадри прильотів у Миколаєві
Джерело:Володимир Зеленський
11 листопада росіяни вкотре завдали удару по Миколаєву. На це вже відреагував президент України Володимир Зеленський.
Український лідер назвав удар "цинічною відповіддю" російських загарбників. Також Зеленський опублікував страшні кадри наслідків прильоту у Миколаєві.
До теми Удар по п'ятиповерхівці в Миколаєві: є загиблі та поранені
Зеленський показав кадри зруйнованої п'ятиповерхівки у Миколаєві
Миколаїв. Цинічна відповідь держави-терориста на наші успіхи на фронті. Удар по п’ятиповерховому житловому будинку. Зруйновано з 5-го по 1-й поверх. На жаль, є загиблі й поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають,
– написав президент.
Зеленський наголосив, що Росія не полишає своєї мерзенної тактики, а ми не полишаємо нашої боротьби. За його словами, окупанти відповідатимуть за кожен злочин проти України та українців.
Які наслідки прильоту у Миколаєві: дивіться відео
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що Росія продовжує нищити Миколаївщину.
"Сьогодні було влучання в житлову 5-поверхівку. Будинок зруйновано від 5 по 1 поверх. Станом на зараз 2 людини загинуло, 2 травмовано. Тривають пошуково-рятувальні роботи", – зазначив Тимошенко.
У Миколаєві розбирають завали / фото Кирило Тимошенко
Голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва назвала ранок жахливим та заявила, що окупанти продовжують нищити мирних українців.
Вночі їхня ракета прилетіла у п'ятиповерхівку в один зі спальних районів Миколаєва. Вщент зруйновано чотири поверхи. Вночі! Коли всі спали… На зараз вже 2 загиблих і 2 поранених. Під завалами ще залишаються люди. Віримо в краще! Ненавиджу, горіть у пеклі, росіяни,
– написала Замазєєва.