Цинічний удар балістикою по Миколаєві: кількість поранених невпинно зростає

Російські військові атакували балістикою Миколаїв. Відомо, що внаслідок цього одна людина загинула та ще кілька зазнали поранень. Кількість постраждалих може зрости.

Детальніше про ситуацію в обласному центрі розповів глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він сповістив, що кількість постраждалих внаслідок атаки зростає.

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Кількість постраждалих зростає

Повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили о 14:29. Тоді мешканців закликали перейти до укриття, щоб не ризикувати власним життям і здоров'ям.

О 14:38 Віталій Кім написав "Бачимо все. Працюємо". Цими словами він відреагував на атаку Миколаєва ракетою, запущеною російськими військовими.

О 14:43 стало відомо, що на Миколаївщині оголосили відбій повітряної тривоги.

О 14:54 надійшло повідомлення від Віталія Кіма, що постраждала одна жінка. Що вона у легкому стані.

Через понад 10 хвилин він уточнив, що постраждали 4 людини – троє жінок і один чоловік.

Станом на 15:10 стало відомо, що загинула одна жінка. На місці атаки тривають пошуки.

Станом на 16:24 є 6 постраждалих. Відомо, що одній людині допомогу надали амбулаторно.

Росіяни зранку атакували Київську область

Звернімо увагу, що ворог посеред ночі запустив крилаті та аеробалістичні ракети по Києву. У Повітряних силах ЗСУ розповіли про роботу наших оборонців неба.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли про роботу наших оборонців неба. Відомо, що для атаки ворог використав 29 крилатих ракет Х-101/Х-555, запущених з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. А ще запустили дві балістичні або аеробалістичні ракети "Іскандер-М" ( KN-23) / Х-47М2 "Кинджал".

А ще запустили дві балістичні або аеробалістичні ракети "Іскандер-М" ( KN-23) / Х-47М2 "Кинджал". Для того, щоб відбити повітряний напад, залучали зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За результатами успішної бойової роботи вдалося на Київщині збити всі російські ракети.

Як зазначили у ДСНС,кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву – 14 людей. Серед них – 1 дитина.

Нагадуємо про важливість перебування в укриттях під час повітряної тривоги. Якщо не маєте можливості перейти до безпечного місця – скористайтеся правилом двох стін. Цей алгоритм дій може вберегти вам здоров'я та життя.