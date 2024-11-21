Цинізм не має меж: Путін каже, що попередить жителів України про небезпечні ракети

Росія вже понад 1000 днів продовжує тероризувати Україну, атакуючи її повітряними цілями. Сьогодні Путін вкотре зробив цинічну заяву.

Глава Кремля заявив, що попередить українців про небезпечні ракети. Про це російський диктатор заявив під час свого звернення, повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Черговий цинізм від Путіна

Кремлівський очільник Владімір Путін 21 листопада звернувся до громадян своєї країни із зверненням. Зокрема, головні його тези стосувалися війни в Україні.

Так, диктатор вкотре зробив цинічну заяву та почав брехати, що попередить жителів України про небезпечні ракети.

Росія заздалегідь пропонуватиме мирним жителям України залишити небезпечну зону під час застосування ракет,

– заявив Путін, пишуть в російських телеграм-каналах.

Додамо, що російські ЗМІ також вказують, що Путін під час звернення заявив, що російські військові 21 листопада застосували новітню російську систему середньої дальності "Орешник". За його словами, метою удару був військово-промисловий об'єкт у Дніпрі, і мета "успішно уражена". Подробиці про відповідну заяву глави Кремля, читайте в матеріалі 24 Каналу.