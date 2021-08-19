Цинізм зашкалює: у США продають футболки з принтом людей, які випадали з літаків у Кабулі

Жахливі кадри з загибеллю людей в аеропорті Кабула сколихнули світ. Втім, для декого це стало приводом для комерції і цинічних жартів.

У США почали продавати футболки з написом "Кабульський парашутний клуб". На них зображений силует літака і люди, які з нього падають.

Тим часом Хаос в аеропорту Кабула триває: таліби наказують людям без паспортів і віз покинути територію

Цинічні жарти з людського відчаю

Футболки із літаком та афганцями, які з нього падають, з'явилися на декількох онлайн-платформах. Згодом вони перекочували у соцмережі, де користувачі здійняли скандал. Більшості людей такі цинічні принти не до вподоби. Футболки виставили одразу на декількох сайтах з продажу одягу.



Футболки з людьми, які падають з літака / Фото з tshirtatlowprice.com

Один із них – популярний американський портал Etsy, який є платформою для незалежних продавців.

Після хвилі обурень Etsy видалив цей товар. Представник сайту сказав, що такий дизайн порушує правила спільноти щодо поширення насильства.

Хаос в аеропорту Кабула: головне

15 серпня таліби увійшли в Кабул і оголосили, що контролюють увесь Афганістан. Шанс покинути країну тим, хто незгодний із "Талібаном" залишився мізерним – через аеропорт в Кабулі.

Того ж дня усі комерційні рейси скасували, у небо запускали лише евакуаційні літаки. Відчайдушні афганці намагалися пробратися у них, аби лише виїхати з країни.

Саме через це люди 16 серпня почали прив'язувати себе до шасі, чи просто з відчаю триматися за руками, в надії, що пілот не зрушить.

За попередньою інформацією, у тисняві і через падіння з літаків 40 людей загинули