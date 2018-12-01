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      Цитрусові під час вагітності: користь і шкода фруктів

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      Чи можна їсти цитрусові під час вагітності
      Чи можна їсти цитрусові під час вагітності / dixithealthlearning.com

      Під час вагітності змінюється режим харчування жінки, вона потребує збільшеної дози вітамінів та мінералів, які можна знайти у фруктах. То чи можна їсти цитрусові під час вагітності і коли вони будуть корисні?

      Про це йдеться в ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 лікаря-дієтолога та доцента кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб у Буковинському державному медичному університеті Мирослави Березової.

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      Лікар зазначила, що вагітній можна щодня вживати 4 порції фруктів, дві з них можуть бути цитрусовими.

      Користь цитрусових

      Цитрусові є прекрасним джерелом вітамінів, мікроелементів та антиоксидантів. Вони містять необхідні вуглеводи, калій, фолієву кислоту, вітамін В, магній, фосфор і мідь.

       

       
      Лікар-дієтолог Мирослава Березова
      "Особливо важливий для майбутньої мами вітамін С знаходиться в плодах цитрусових у великій кількості. Як показують нещодавні наукові дослідження, вітамін С не є таким вже і дієвим у боротьбі з простудою, проте він активно бере участь у формуванні імунітету, забезпечує протизапальні та антиоксидантні ефекти, а також відіграє ключову роль у формуванні колагену".

      Апельсини

      Містять нутрієнти, які покращують всмоктування заліза, цинку і кальцію. Шкірка цього плода містить майже у 2 рази більше вітаміну С у порівнянні з м'якушем. Ці фрукти багаті фолієвою кислотою, яка допомагає у розвитку нервової системи плода.

      Лайм

      Фрукт багатий на вітамін С, фолієву кислоту та антиоксиданти. Лайм корисно вживати при закрепах, підвищеному газоутворенні, нудоті, погіршенні перетравлення та набряках.

      Грейпфрут

      Він містить високу концентрацію фолієвої кислоти, такі біофлавоноїди, як ліміноїди, лікопін, вітамін А, вітамін В5, калій і клітковину. 

       
      Лікар Мирослава Березова
      "Біофлавоноїди грейпфрута допомагають в укріпленні сполучної тканини, зменшують прояви загального запалення в організмі матері та сприяють хорошому самопочуттю матері та дитини".

      Важливо врахувати те, що апельсини гірких сортів (Севілья), помело (гібрид апельсину і грейпфруту) і лайм впливають на всмоктування та дію деяких ліків. Солодкі сорти фруктів не мають такої дії.

      Грейпфрут під час вагітності
      Грейпфрут під час вагітності

      Лимон

      Він містить вітаміни і мінерали, такі як ніацин, кальцій, магній, фолієва кислота, вітамін С, В 6 и рибофлавін. Лимон володіє нутритивними властивостями й здатністю зменшувати ранішню нудоту. Попри відсутність дослідження, вживання лимону може контролювати виділення жовчі і зменшує утворення слизу, а також стимулює роботу кишківника.

      Половина лимону містить 20% щоденної кількості вітаміну С та близько 8 кілокалорій.

      Лимон під час вагітності
      Лимон під час вагітності

      Мандарини

      Вони не тільки підвищать настрій та покращать апетит, але зможуть зміцнити імунітет, зменшити набряки та прояви нудоти. Кілька мандаринок в день зможуть покращити обмін речовин та травлення, зменшити ризик появи серцево-судинних захворювань.

      Шкода цитрусових

      Не всім вагітним жінкам підійдуть цитрусові. У випадку харчового несприйняття чи алергії на цитрусові, їх вживати не рекомендується.

      При таких симптомах теж не можна вживати цитрусові вагітним:
      • печії;
      • болі в шлунку;
      • захворюваннях емалі зубів;
      • ознаках виразкової хвороби чи гастриту, особливо в стадії загострення.

      Потрібно пам’ятати і про міру. 1 порція фруктів включатиме один великий фрукт або кілька невеликих. Переїдання, особливо цитрусових, може призвести до пошкодження слизової оболонки шлунку, підвищення кислотності шлункового соку, що може погрішити стан здоров'я жінки.

      Шкода цитрусових під час вагітності
      Шкода цитрусових під час вагітності

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      Теги: Публікації Статті Здоров'я Здорове харчування Вагітність і пологи
      Джерело: Здоров'я 24
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