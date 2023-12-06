"Може бути значно вищою": в ООН підтвердили кількість загиблих внаслідок російської агресії
Джерело:United Nations
У Женеві відбулася пресконференція напередодні Дня прав людини. Глава управління ООН з прав людини розповів про підтверджені втрати цивільного населення в Україні.
Під час вступної промови Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк розповів про ситуацію в країнах, які перебувають у стані кризи. Він також наголосив на великих втратах українців із моменту повномасштабного російського вторгнення.
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Втрати цивільного населення
В Україні підтверджено понад 10 000 вбитих мирних жителів після вторгнення Росії на територію України 24 лютого 2022 року. Фактична кількість загиблих може бути значно вищою,
– зазначив Тюрк.
Він також звернув увагу на становищі українців, які перебувають на тимчасово окупованих Росією територіях. За його словами, вони стикаються з жахливими обмеженнями своїх основних прав і свобод.
Фолькер Тюрк також наголосив на тому, що війна Росії проти України повинна бути закінченою якнайшвидше.
Воєнні злочини Росії: останні новини
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