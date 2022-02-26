Цієї ночі маємо вистояти, – президент Зеленський про те, що окупанти підуть на штурм

Президент Зеленський пізно ввечері звернувся до українського народу. Він зазначив, що ця ніч буде дуже важкою, адже сили противника підуть на штурм.

Як інформує 24 канал, президент наголосив, що ця ніч буде більш важкою, аніж день. Під ударом опиняться багато міст нашої держави.

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Під ударом – багато міст

Під ударом Чернігів, Суми, Харків, міста Півдня України. Під ударом наші хлопці та дівчата,

– зазначив Зеленський.

Голова держави повідомив, що найбільше уваги – столиці. Адже Київ втратити Україні не можна. Цієї ночі ворог застосує усі свої засоби і піде на штурм.

"Ми маємо знати, що цієї ночі нас чекає і ми маємо вистояти", – додав президент. Зеленський каже, що доля країни вирішується саме зараз.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Дивіться звернення президента Зеленського: